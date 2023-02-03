Махачев недоволен раскруткой UFC 284: «Турне можно было организовать, в Америке конференцию сделать»

Теги UFC легкий вес (MMA) Ислам Махачев Алекс Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев считает, что промоушен не делает достаточно, чтобы улучшить продажи турнира UFC 284, на котором россиянин подерется с Алексом Волкановски.

«Вижу, что не такая большая раскрутка. У Уайта самого большие проблемы, он ей внимания много не уделяет. Здесь, в Перте, все знают о поединке и ждут его.

А в плане платных трансляций – да, можно было сделать больше. Виделись с Волкановски всего раз, в Сиднее.

Турне можно было организовать по миру, в Америке конференцию сделать», – сказал Махачев.

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1 комментарий

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Фарит Абдрашитов
Да просто не интересен ты ни кому, Ислам Чик.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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