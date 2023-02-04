Абдель-Азиз про слова Махачева о слабой раскрутке боя с Волкановски: «СМИ всегда искажают слова бойцов»
Менеджер Али Абдель-Азиз объяснил слова Ислама Махачева, который недоволен слабой раскруткой боя с Алексом Волкановски.
«СМИ всегда искажают слова бойцов. Ислам готов к бою. Этот поединок в тренде, он будет одним из самых крупных боев в истории Австралии. Пояс вернется в Дагестан», – написал менеджер.
Бой Махачева и Волкановски 11 февраля возглавит UFC 284 в австралийском Перте.
Сехудо согласен, что бой Махачева и Волкановски не раскручен: «Почему он не вызывает шумихи в СМИ, как это должно быть?»
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