Абдель-Азиз про слова Махачева о слабой раскрутке боя с Волкановски: «СМИ всегда искажают слова бойцов»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Али Абдель-Азиз Алекс Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Менеджер Али Абдель-Азиз объяснил слова Ислама Махачева, который недоволен слабой раскруткой боя с Алексом Волкановски.

«СМИ всегда искажают слова бойцов. Ислам готов к бою. Этот поединок в тренде, он будет одним из самых крупных боев в истории Австралии. Пояс вернется в Дагестан», – написал менеджер.

Бой Махачева и Волкановски 11 февраля возглавит UFC 284 в австралийском Перте.

Сехудо согласен, что бой Махачева и Волкановски не раскручен: «Почему он не вызывает шумихи в СМИ, как это должно быть?»

Махачев недоволен раскруткой UFC 284: «Турне можно было организовать, в Америке конференцию сделать»

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
scauser_95
у кого заголовки стали белыми и еле видными?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий