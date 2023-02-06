Волкановски – о навыках Махачева: «Нам нужно найти ключ к дагестанской борьбе»
Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски считает, что может справиться с давлением и контролем Ислама Махачева в партере.
«Нам нужно найти ключ к этой дагестанской борьбе. Потому что они знают, что делают. Они сильные, мощные, стойки, выносливые, но и я такой же.
И технического преимущества у них не будет, потому что мы готовимся соответствующим образом. Я буду готов. Мне не терпится доказать, что люди были не правы», – сказал Волкановски.
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