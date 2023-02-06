Волкановски – о навыках Махачева: «Нам нужно найти ключ к дагестанской борьбе»

Теги UFC легкий вес (MMA) Ислам Махачев Алекс Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски считает, что может справиться с давлением и контролем Ислама Махачева в партере.

«Нам нужно найти ключ к этой дагестанской борьбе. Потому что они знают, что делают. Они сильные, мощные, стойки, выносливые, но и я такой же.

И технического преимущества у них не будет, потому что мы готовимся соответствующим образом. Я буду готов. Мне не терпится доказать, что люди были не правы», – сказал Волкановски.

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4 комментария

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AshAsh
тебе бл ключ надо искать к его физике - к его тренировкам в высокогорье, только так можно вставать из под него, какая нхбл борьба чем он там занят, эритропоэтин твой ключ

пц расстройство одно труба похоже
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Чигорин
Ответ Demon69
Вы у медвежонка спросите ,с которым боролся маленький Хабиб..
У Тибау ?:)
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Oleg Where
Ключ - это труд и пахота с детства, так, что весь твой скелет, рама и мышечная структура развивалась на хват и борьбу. А не "пригласил чемпиона мира по джиу-джитсу" в лагерь.
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-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Demon69
Вы у медвежонка спросите ,с которым боролся маленький Хабиб..
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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