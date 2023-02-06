Оливейра полетел в Австралию: 12 февраля Махачев и Волкановски подерутся в Перте

Бывший чемпион в легком весе вылетел в Австралию, где в ночь на 12 февраля состоится турнир UFC 284.

В главном событии вечера пройдет бой за титул в легком весе между и .

«Отправляюсь в Австралию. Все по воле Божьей», – написал Оливейра в соцсетях.

Напомним, что Оливейра дрался за пояс в легком весе осенью 2022 года, проиграв Исламу Махачеву. Алекс Волкановски страховал тот бой.

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