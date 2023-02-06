Оливейра полетел в Австралию: 12 февраля Махачев и Волкановски подерутся в Перте

Теги UFC легкий вес (MMA) Ислам Махачев Чарльз Оливейра Алекс Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра вылетел в Австралию, где в ночь на 12 февраля состоится турнир UFC 284.

В главном событии вечера пройдет бой за титул в легком весе между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски.

«Отправляюсь в Австралию. Все по воле Божьей», – написал Оливейра в соцсетях.

Напомним, что Оливейра дрался за пояс в легком весе осенью 2022 года, проиграв Исламу Махачеву. Алекс Волкановски страховал тот бой.

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1 комментарий

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уличный иуда
У чемпиона есть имя, и его имя……
Ислам Махачев [пока что]
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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