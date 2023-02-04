Сехудо согласен, что бой Махачева и Волкановски не раскручен: «Почему он не вызывает шумихи в СМИ, как это должно быть?»

Бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо упрекнул UFC в отсутствии интереса к бою и . Ранее это сделал российский боец.

«Бой Махачева и Волкановски действительно не получает того внимания, которого заслуживает. Это супербой, а не просто какой-то поединок, в котором какие-то парни встречаются в четвертый раз.

Здесь подерутся первый и второй номера рейтинга лучших бойцов вне зависимости от весовой категории. Так почему он не вызывает шумихи в СМИ, как это должно быть?

Это столкновение стилей. Волкановски смог победить всех в полулегком весе и сделал это жестко, а Махачева называют вторым пришествием Хабиба. Он справедливо занимает свое место в рейтинге P4P», – сказал Сехудо.

Бой Махачева и Волкановски 11 февраля возглавит UFC 284 в австралийском Перте.

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