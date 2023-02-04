Сехудо согласен, что бой Махачева и Волкановски не раскручен: «Почему он не вызывает шумихи в СМИ, как это должно быть?»

Теги UFC MMA Генри Сехудо легкий вес (MMA) Ислам Махачев Алекс Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо упрекнул UFC в отсутствии интереса к бою Ислама Махачева и Алекса Волкановски. Ранее это сделал российский боец.

«Бой Махачева и Волкановски действительно не получает того внимания, которого заслуживает. Это супербой, а не просто какой-то поединок, в котором какие-то парни встречаются в четвертый раз.

Здесь подерутся первый и второй номера рейтинга лучших бойцов вне зависимости от весовой категории. Так почему он не вызывает шумихи в СМИ, как это должно быть?

Это столкновение стилей. Волкановски смог победить всех в полулегком весе и сделал это жестко, а Махачева называют вторым пришествием Хабиба. Он справедливо занимает свое место в рейтинге P4P», – сказал Сехудо.

Бой Махачева и Волкановски 11 февраля возглавит UFC 284 в австралийском Перте.

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10 комментариев

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furybear
А в чем смысл раскручивать бой, в котором всем ясен итоговый результат? Алекс зачистил свою весовую и логично что пошёл выше, но лёгкий вес он точно не вывезет.
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Дмитрий
Ответ Redsfan
Ну, во всяком случае он был ярким, вызывающим и временами да, смешной.
Мне тоже он в этом нравился) он в этой инстажизни гармонично смотрится, поэтому и заходило такое поведение у бóльшего числа народа. Сейчас же остались те, кто будет смотреть бой ради боя)
+1
0
+1
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Redsfan
Ответ toreto-05
С Чарльзом Ислам в принципе также себя вёл, без особого трештока с обоих сторон, но вот именно шумихи в СМИ было больше
Чарльз довольно яркий боец сам по себе, прошел крайне ярких Чендлера, Порье и Гэйтджи.

Ну и Махачев все равно был котом в мешке, потому что сильной оппозиции не было. Так сказать, было интересно, насколько ожидания как от второго Хабиба оправдаются
+4
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+4
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Redsfan
Ответ Дмитрий
А у Конора был высокоинтеллектуальный софистический диалог с оппонентом
Ну, во всяком случае он был ярким, вызывающим и временами да, смешной.
+2
0
+2
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toreto-05
Ответ уличный иуда
Нет, потому что их трешток-это: Ты коротышка, я тебя размажу, в Австралию нет борьбы, посмотрим, я тренируюсь с борцами и тому подобное…
С Чарльзом Ислам в принципе также себя вёл, без особого трештока с обоих сторон, но вот именно шумихи в СМИ было больше
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий
Ответ уличный иуда
Нет, потому что их трешток-это: Ты коротышка, я тебя размажу, в Австралию нет борьбы, посмотрим, я тренируюсь с борцами и тому подобное…
А у Конора был высокоинтеллектуальный софистический диалог с оппонентом
+2
-1
+1
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уличный иуда
Ответ Дмитрий
Не бьют престарелых в барах и полуголыми на ламбо в центре города не заходят в развалку в ресторан, с часами как Биг Бен на руке?
Нет, потому что их трешток-это:
Ты коротышка, я тебя размажу, в Австралию нет борьбы, посмотрим, я тренируюсь с борцами и тому подобное…
+2
-1
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Iuasamotu
Потому что российские чемпионы никого не привлекают, особенно сейчас. Такие бои нужно проводить где-нибудь в Махачкале, а не на международной арене
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Дмитрий
Ответ Крыс Пол
Потому что оба бойца с нулевой харизмой. Здесь и смысла нет раскручивать.
Не бьют престарелых в барах и полуголыми на ламбо в центре города не заходят в развалку в ресторан, с часами как Биг Бен на руке?
+1
-5
-4
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Крыс Пол
Потому что оба бойца с нулевой харизмой. Здесь и смысла нет раскручивать.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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