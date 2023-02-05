«Возможно, он наконец начнет рекламировать бой Махачева вместо своей Лиги пощечин». Фанат отчитал Уайта, президент UFС ответил

Теги UFC Дана Уайт MMA Ислам Махачев Алекс Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Президент UFC Дана Уайт вступил в диалог с фанатом, который раскритиковал его за слабую раскрутку боя Ислама Махачева и Алекса Волкановски.

«Возможно, он наконец начнет рекламировать бой Махачева вместо своей Лиги пощечин», – написал болельщик.

«Даже не рассчитывайте на это», – ответил Уайт.

Бой Махачева и Волкановски 11 февраля возглавит UFC 284 в австралийском Перте.

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3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Psevdosport
А почему чемпион Махачев, да и Волк тоже, не могут сами раскрутить свой бой? Где их медиа, где популярность? Неужели сами не могут продать PPV?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Арни Терминатор
Что за рассоая дискриминация со стороны уайта по отношению к российским бойцам,а?то Анкалаеву законный пояс не дал,Петр Ян,а теперь к Махачеву равнодушен ...
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
hustler420
Да кому нужна эта раскрутка .
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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