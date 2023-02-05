«Возможно, он наконец начнет рекламировать бой Махачева вместо своей Лиги пощечин». Фанат отчитал Уайта, президент UFС ответил

Президент UFC Дана Уайт вступил в диалог с фанатом, который раскритиковал его за слабую раскрутку боя и .

«Возможно, он наконец начнет рекламировать бой Махачева вместо своей Лиги пощечин», – написал болельщик.

«Даже не рассчитывайте на это», – ответил Уайт.

Бой Махачева и Волкановски 11 февраля возглавит UFC 284 в австралийском Перте.

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