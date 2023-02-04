Конор Макгрегор и Майкл Чендлер стали тренерами в новом сезоне TUF

Президент UFC Дана Уайт сообщил, что и станут тренерами 31-го сезона реалити-шоу The Ultimate Fighter.

По словам босса UFC, Макгрегор (22-6) и Чендлер (23-8) проведут бой в конце сезона, дата и место проведения которого еще предстоит определить.

31-й сезон Ultimate Fighter начнется 30 мая 2023 года.

34-летний Макгрегор в последний раз дрался в июле 2021-го на UFC 264, проиграв Дастину Порье. 36-летний Чендлер в ноябре 2022-го проиграл тому же Порье на UFC 281.

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