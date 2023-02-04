Конор Макгрегор и Майкл Чендлер стали тренерами в новом сезоне TUF

Теги UFC Дана Уайт MMA легкий вес (MMA) The Ultimate Fighter Майкл Чендлер Конор Макгрегор Конор - Чендлер Бокс/MMA/UFC

Президент UFC Дана Уайт сообщил, что Конор Макгрегор и Майкл Чендлер станут тренерами 31-го сезона реалити-шоу The Ultimate Fighter.

По словам босса UFC, Макгрегор (22-6) и Чендлер (23-8) проведут бой в конце сезона, дата и место проведения которого еще предстоит определить.

31-й сезон Ultimate Fighter начнется 30 мая 2023 года.

34-летний Макгрегор в последний раз дрался в июле 2021-го на UFC 264, проиграв Дастину Порье. 36-летний Чендлер в ноябре 2022-го проиграл тому же Порье на UFC 281.

Чендлер ответил на вызов Царукяна: «Нет, спасибо, мужик. Я хочу бой с Конором и The Ultimate Fighter»

Фергюсон может быть соперником Конора на The Ultimate Fighter: «Я всегда готов – в любое время, в любом месте»

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6 комментариев

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edgarok
Чендлер в глубине души слишком уважает Конора и будет пресмыкаться перед ним, из за чего его попытки в трэш ток будут выглядеть фальшиво и неискренне. Тони в этом плане зажег вы покруче, но что есть то есть. Если Конор пройдет полноценный лагерь перед боем то идеальный соперник для него.
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Георгий Амиян
Ответ Герман Сергеевич
Кто в теме когда получается бой, осенью? Не слежу совсем за этими турнирами с новичками.
Дана сказал, что сезон до 15.08. Где-то там же будет бой
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Ragnar.lothbrock
Вот это будет бой💥, надеюсь конор выйдет с пабов и подготовится к этому бою
+1
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Герман Сергеевич
Кто в теме когда получается бой, осенью?
Не слежу совсем за этими турнирами с новичками.
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уличный иуда
Жесткий бой. Буду ждать с нетерпением
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j30
просто становится шок когда понимаешь что бой хабиб конор был 5 лет назад время летит
+8
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+7
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