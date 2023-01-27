Фергюсон может быть соперником Конора на The Ultimate Fighter: «Я всегда готов – в любое время, в любом месте»

Легковес UFC Тони Фергюсон объявил, что станет вторым тренером в очередном шоу The Ultimate Fighter.

Ранее об участии в шоу объявил Конор Макгрегор.

«Меня попросили тренировать на TUF против старого толстоголового придурка. Или против любого другого на мой выбор. Если этот пожиратель сладостей не объявится.

Я всегда готов – в любое время, в любом месте. И я выбрал тебя, МакНакер! Скоро увидимся», – написал Фергюсон.

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