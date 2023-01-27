Фергюсон может быть соперником Конора на The Ultimate Fighter: «Я всегда готов – в любое время, в любом месте»

Теги MMA легкий вес (MMA) The Ultimate Fighter Конор Макгрегор Тони Фергюсон Бокс/MMA/UFC

Легковес UFC Тони Фергюсон объявил, что станет вторым тренером в очередном шоу The Ultimate Fighter.

Ранее об участии в шоу объявил Конор Макгрегор.

«Меня попросили тренировать на TUF против старого толстоголового придурка. Или против любого другого на мой выбор. Если этот пожиратель сладостей не объявится.

Я всегда готов – в любое время, в любом месте. И я выбрал тебя, МакНакер! Скоро увидимся», – написал Фергюсон.

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7 комментариев

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Собака хаски в маске
если будет еще и поединок между этими двумя - это прям мечта.Жаль что не раньше конечно,сейчас больше будет битва имен,чем битва бойцов с навыками.
И если бою быть - то мне видится победа Конора
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mootoo
ну вообще Мак моложе Ферги
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Orson2074
Ответ felix-sanchez
Хороший вариант для Конора, Фергюсона тяжело будет не вырубить.
часто видел вырубленного Фергюсона?
Кроме невероятно фартового удара от Чендлера?
Залежать сегодняшнего Кукуя можно, перебить в стойке-да, конечно. Вырубить значительно сложнее.
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СвинопаС
Нашли чувака с именем, который гарантированно проиграет конору, молодцы. Кукую нужны пенсионные и он подпишется на любой бой.
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Stingray_
Это будет эпичное шоу. Бомба. Правда с такими персонажами взрыв может произойти раньше чем нужно :)
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felix-sanchez
Хороший вариант для Конора, Фергюсона тяжело будет не вырубить.
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Aram Ambarsumyan
Тони мой самый любимый боец всех времен, я его фанат! И я хочу чтобы принял участие в этом шоу, и дай бог одержал победу!!
+10
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