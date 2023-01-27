Фергюсон может быть соперником Конора на The Ultimate Fighter: «Я всегда готов – в любое время, в любом месте»
Легковес UFC Тони Фергюсон объявил, что станет вторым тренером в очередном шоу The Ultimate Fighter.
Ранее об участии в шоу объявил Конор Макгрегор.
«Меня попросили тренировать на TUF против старого толстоголового придурка. Или против любого другого на мой выбор. Если этот пожиратель сладостей не объявится.
Я всегда готов – в любое время, в любом месте. И я выбрал тебя, МакНакер! Скоро увидимся», – написал Фергюсон.
«Вижу, как бойцы выстраиваются в очередь». Конору предложили стать тренером The Ultimate Fighter
И если бою быть - то мне видится победа Конора
Кроме невероятно фартового удара от Чендлера?
Залежать сегодняшнего Кукуя можно, перебить в стойке-да, конечно. Вырубить значительно сложнее.