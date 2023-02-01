Чендлер ответил на вызов Царукяна: «Нет, спасибо, мужик. Я хочу бой с Конором и The Ultimate Fighter»

Легковес UFC Майкл Чендлер ответил на вызов российского бойца .

«Я не ответил, потому что даже не видел его боев. Никакого неуважения или чего-то в этом роде. Я знаю, что он дрался с Матеушем Гамротом, но и бой с Гамротом я тоже не видел.

Я ценю его вызов. Это именно то, что я бы сделал, оказавшись на его месте, но нет, спасибо, мужик.

Я хочу бой с и The Ultimate Fighter. Думаешь, меня волнует Арман Царукян? Ты сделал хороший вызов, но ты не получишь со мной бой, чувак», – сказал Чендлер.

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