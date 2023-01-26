«Вижу, как бойцы выстраиваются в очередь». Конору предложили стать тренером The Ultimate Fighter

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор сообщил, что ему предложили роль тренера на шоу .

«Это отрывок из дома шоу «Ultimate Fighter», где я тренировал против . Это фото было сделано незадолго до шоу, хотя это было прямо перед тем, как я выиграл свой первый титул чемпиона мира, победив товарища по команде Юрайи Чада Мендеса…

Затем я стал тренером знаменитого бойцовского шоу сразу после боя. С большим синяком под глазом и глубокой раной, с моим триколором и моим новым и первым в истории золотым поясом UFC, я вальсировал в печально известном бойцовском зале в Лас-Вегасе.

Самые шикарные костюмы и крики, которые шоу когда-либо видело.В довершение всего я привел свою команду к победе. Мне только что снова предложили роль тренера. Мне это нравится. Это полное погружение, которое необходимо. Я вижу, как бойцы выстраиваются в очередь. Я знаю, что ждет меня впереди, и я готов, твою мать», – написал ирландец в соцсетях.

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Тренер Конора про следующих соперников: «Это определенно Диаз. Гейджи мог бы стать интересным вариантом. Чендлер – отличный спортсмен»