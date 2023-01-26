«Вижу, как бойцы выстраиваются в очередь». Конору предложили стать тренером The Ultimate Fighter
Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор сообщил, что ему предложили роль тренера на шоу The Ultimate Fighter.
«Это отрывок из дома шоу «Ultimate Fighter», где я тренировал против Юрайи Фэйбера. Это фото было сделано незадолго до шоу, хотя это было прямо перед тем, как я выиграл свой первый титул чемпиона мира, победив товарища по команде Юрайи Чада Мендеса…
Затем я стал тренером знаменитого бойцовского шоу сразу после боя. С большим синяком под глазом и глубокой раной, с моим триколором и моим новым и первым в истории золотым поясом UFC, я вальсировал в печально известном бойцовском зале в Лас-Вегасе.
Самые шикарные костюмы и крики, которые шоу когда-либо видело.В довершение всего я привел свою команду к победе. Мне только что снова предложили роль тренера. Мне это нравится. Это полное погружение, которое необходимо. Я вижу, как бойцы выстраиваются в очередь. Я знаю, что ждет меня впереди, и я готов, твою мать», – написал ирландец в соцсетях.
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Тренер Конора про следующих соперников: «Это определенно Диаз. Гейджи мог бы стать интересным вариантом. Чендлер – отличный спортсмен»
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