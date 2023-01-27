Конор – явный фаворит боя с Фергюсоном по мнению букмекеров

Букмекеры оценили шансы в потенциальном поединке и .

Ранее бойцы сообщили, что им предложили быть тренерами на шоу The Ultimate Fighter.

Коэффициент на победу Конора составляет 1.357, успех Фергюсона оценивается коэффициент 3.3.

Фергюсон может быть соперником Конора на The Ultimate Fighter: «Я всегда готов – в любое время, в любом месте»

«Вижу, как бойцы выстраиваются в очередь». Конору предложили стать тренером The Ultimate Fighter