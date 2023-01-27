Конор – явный фаворит боя с Фергюсоном по мнению букмекеров

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) The Ultimate Fighter Конор Макгрегор Тони Фергюсон Бокс/MMA/UFC

Букмекеры оценили шансы в потенциальном поединке Конора Макгрегора и Тони Фергюсона.

Ранее бойцы сообщили, что им предложили быть тренерами на шоу The Ultimate Fighter.

Коэффициент на победу Конора составляет 1.357, успех Фергюсона оценивается коэффициент 3.3.

Фергюсон может быть соперником Конора на The Ultimate Fighter: «Я всегда готов – в любое время, в любом месте»

«Вижу, как бойцы выстраиваются в очередь». Конору предложили стать тренером The Ultimate Fighter

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8 комментариев

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Вася Енотов
Тони сегодня конечно совсем не торт и даже нынешний Конор его должен проходить, но есть один нюанс. Мак стал уж больно мягким и ломким, а жесткий Кукуй может ведь и поломать. Умеет он логти выставить так, что потом соперник теряет фотогеничность или что-то себе травмирует сильно
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-Madrid_Guy-
Глянуть бы этот бой 6-7 лет назад, эх…
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Борис _____
Ответ gilg@mesh
Кукуй слишком сдал, если на этапе с Чендлером он реально что-то мог, то сейчас он медленный и боится ударов. Накопительный эффект сработал. Конор, напротив, может с топами драться: скорость, мощь, реакция, эти атрибуты ещё при нем. Я не думаю, что Фергюсон его сейчас даже передышать способен
Я очень слабо представляю, на что способен Конор сейчас) Исхожу из того, что против Порье он выглядел слабо, получил тяжёлую травму, давно не выступал, набрал мышечную массу, а топовой выносливостью не славился и в лучшие годы. Думаю, с топами ему абсолютно нечего ловить.

По Фергюсону да, всё понятно: медленный, старый, вялый. Но я предполагаю, что Конор будет плюс-минус в такой же форме.
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gilg@mesh
Ответ Борис _____
Нормальный ветеранский матчмейкинг, обоим уже не надо драться с молодыми бойцами. Поставлю при случае на Кукуя: если полтора раунда переживёт, то передышит Конора.
Кукуй слишком сдал, если на этапе с Чендлером он реально что-то мог, то сейчас он медленный и боится ударов. Накопительный эффект сработал. Конор, напротив, может с топами драться: скорость, мощь, реакция, эти атрибуты ещё при нем. Я не думаю, что Фергюсон его сейчас даже передышать способен
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Борис _____
Нормальный ветеранский матчмейкинг, обоим уже не надо драться с молодыми бойцами. Поставлю при случае на Кукуя: если полтора раунда переживёт, то передышит Конора.
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Висита Эльмурзаев
Алкаш против инвалида, грандиозный махач был бы.
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Крокодила гены
Ответ alex8585
Лишь бы сам бой был
а что там может быть интересного? КМГ было бы интересно посмотреть с действующими бойцами. А тут... Они бы ещё Ройса Грейси пригласили.
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alex8585
Лишь бы сам бой был
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