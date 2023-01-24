, тренер экс-чемпиона в двух весовых категориях , назвал возможных соперников ирландца.

«Мы поговорим, он назовет несколько имен и тогда я пойму, кто вызываем в нем огонь. Важно, чтобы его соперник вызывал у него эмоции, потому что для подготовки к бою нужна мотивация.

Что заставит его снять шелковые штаны и пойти в потный зал? Еще пара миллионов долларов? Вряд ли. Он уже был двойным чемпионов, теперь ключевое значение имеет соперник и его навыки.

Это определенно . мог бы стать интересным вариантом. Майкл Чендлер – отличный спортсмен. Все эти варианты великолепны. Но нужно найти одно имя, которое заставит Конора двигаться дальше.

Если я увижу в нем отсутствие интереса к поединку, я начну нервничать. Тогда тренировочный процесс пройдет в очень жесткой обстановке. Лагерь пройдет легко, если он будет готовиться под бойца, бой с которым его мотивирует», – сказал Кавана.

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