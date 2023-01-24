Тренер Конора про следующих соперников: «Это определенно Диаз. Гейджи мог бы стать интересным вариантом. Чендлер – отличный спортсмен»

Теги UFC MMA Нейт Диаз легкий вес (MMA) Майкл Чендлер Конор Макгрегор Джон Кавана Джастин Гейджи Бокс/MMA/UFC

Джон Кавана, тренер экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, назвал возможных соперников ирландца.

«Мы поговорим, он назовет несколько имен и тогда я пойму, кто вызываем в нем огонь. Важно, чтобы его соперник вызывал у него эмоции, потому что для подготовки к бою нужна мотивация.

Что заставит его снять шелковые штаны и пойти в потный зал? Еще пара миллионов долларов? Вряд ли. Он уже был двойным чемпионов, теперь ключевое значение имеет соперник и его навыки.

Это определенно Нейт Диаз. Джастин Гейджи мог бы стать интересным вариантом. Майкл Чендлер – отличный спортсмен. Все эти варианты великолепны. Но нужно найти одно имя, которое заставит Конора двигаться дальше.

Если я увижу в нем отсутствие интереса к поединку, я начну нервничать. Тогда тренировочный процесс пройдет в очень жесткой обстановке. Лагерь пройдет легко, если он будет готовиться под бойца, бой с которым его мотивирует», – сказал Кавана.

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18 комментариев

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Кирилл Конопельченко
Ответ mister1
Вась ты тут такой серьезный) рассуждаешь что он имеет право делать) уверен при виде Конора обоссался бы от радости и побежал бы просить автограф и фотку
Ты тоже
0
-1
-1
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Герман Сергеевич
Ответ Slevoi
Конору сейчас только с Хабибом драться. Одна весовая сейчас..
За вакантный пояс в тяжах?
0
0
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mootoo
Ответ hustler420
Можно пример понтов?
ну например "невелика потеря"
стоп, это же не понты, а моральный ориентир)))
0
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Slevoi
Конору сейчас только с Хабибом драться. Одна весовая сейчас..
0
0
0
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Barabakan
С Лобовым было бы неплохо бой сделать!
+1
0
+1
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alexander bakulin
конор стериодов переел, о лёгком весе можно забыть, а в полусреднем с кем ему драться? с чимаевым, колби, усманом? над ним любой в полусреднем надругается без вазелина.
старичок нейт единственный вариант. ну, можно ещё с масвидалем попробывать, в принципе. у того тоже сейчас всё печально
0
-2
-2
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mister1
Ответ marsover
Имеет абсолютное право. Только в клетке уже больше ничего не покажет.
Вась ты тут такой серьезный) рассуждаешь что он имеет право делать) уверен при виде Конора обоссался бы от радости и побежал бы просить автограф и фотку
+5
-1
+4
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hustler420
Ответ Рафаил Соболев
Серьезно?!
Да серьзно
+1
-3
-2
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hustler420
Ответ Не смотрел, но осуждаю
Все его слова и высказывания, бери любое, вот и пример
Ну долго ждать конкретный пример? Пока что вода
+1
-4
-3
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marsover
Ответ hustler420
Ну он многого добился. Разве он не имеет права понтоваться? Понты оправданы
Имеет абсолютное право. Только в клетке уже больше ничего не покажет.
+1
-1
0
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hustler420
Ответ Не смотрел, но осуждаю
Все его слова и высказывания, бери любое, вот и пример
Ну он многого добился. Разве он не имеет права понтоваться? Понты оправданы
+1
-1
0
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Фикиск Фусов
Чендлер неплохой вариант на самом деле. Диаз уж слишком подбит, впрочем, как и сам Конор.
0
0
0
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Рафаил Соболев
Ответ hustler420
Можно пример понтов?
Серьезно?!
+2
-2
0
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⚽️Juventini⚽️
Все таки Хабиб его сломал , во всех смыслах
+3
-6
-3
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Не смотрел, но осуждаю
Ответ hustler420
Можно пример понтов?
Все его слова и высказывания, бери любое, вот и пример
+4
-4
0
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Владимир Виртуалкин
С легендой тогда уж.
+3
0
+3
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hustler420
Ответ Bartez1986
Вангую - Конор больше ни разу не выйдет в UFC. Ничего у него не осталось, кроме понтов корявых
Можно пример понтов?
+4
-5
-1
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Bartez1986
Вангую - Конор больше ни разу не выйдет в UFC. Ничего у него не осталось, кроме понтов корявых
+15
-7
+8
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