Тренер Конора про следующих соперников: «Это определенно Диаз. Гейджи мог бы стать интересным вариантом. Чендлер – отличный спортсмен»
Джон Кавана, тренер экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, назвал возможных соперников ирландца.
«Мы поговорим, он назовет несколько имен и тогда я пойму, кто вызываем в нем огонь. Важно, чтобы его соперник вызывал у него эмоции, потому что для подготовки к бою нужна мотивация.
Что заставит его снять шелковые штаны и пойти в потный зал? Еще пара миллионов долларов? Вряд ли. Он уже был двойным чемпионов, теперь ключевое значение имеет соперник и его навыки.
Это определенно Нейт Диаз. Джастин Гейджи мог бы стать интересным вариантом. Майкл Чендлер – отличный спортсмен. Все эти варианты великолепны. Но нужно найти одно имя, которое заставит Конора двигаться дальше.
Если я увижу в нем отсутствие интереса к поединку, я начну нервничать. Тогда тренировочный процесс пройдет в очень жесткой обстановке. Лагерь пройдет легко, если он будет готовиться под бойца, бой с которым его мотивирует», – сказал Кавана.
Тренер Макгрегора: «Вернется ли Конор? Готов поставить на это свой дом»
Оливейра – о бое с Конором: «Он не дерется, поэтому я сосредоточусь на вершине дивизиона»
стоп, это же не понты, а моральный ориентир)))
старичок нейт единственный вариант. ну, можно ещё с масвидалем попробывать, в принципе. у того тоже сейчас всё печально