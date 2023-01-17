Алджамейн Стерлинг: «Если Сехудо не захочет меня ждать, может быть, они введут временный титул?»

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг сообщил, что будет не против введения временного титула.

«Если Генри Сехудо не может меня подождать, если он хочет принять более легкий бой с Шоном О’Мэлли, то пусть так и будет.

Если он скажет, что не хочет меня ждать, может быть, они введут временный титул? Меня это не разозлит, потому что, в конце концов, временный пояс означает то, что в объединительном поединке оба парня получат процент с продаж платных трансляций.

А я, как известно, выступаю за то, чтобы любой боец основного карда номерного турнира получал процент от продаж», – сказал Стерлинг.

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