Шон О’Мэлли: «Хочу в этом году провести как минимум два боя. Возможно, в июле и декабре»

Боец легчайшего дивизиона Шон О’Мэлли рассказал о планах на 2023 год.

«В этом году хочу провести как минимум два боя. Возможно, в июле и декабре. Я делал так в 2022-м, посмотрим, как все сложится.

Пока все еще ничего не слышно про титульный бой. выложил фото и сказал, что готовится ко мне или что-то в этом роде. А затем появился и заявил, что они заключили сделку: февраль, март, апрель – когда угодно.

Мы уже несколько раз говорили о том, что Алджо не соглашается на бой с ним. Не думаю, что дело в деньгах. Считаю, что Стерлинг не хочет отправляться в тренировочный лагерь. У меня такое бывало.

Это фигово, и его заставляют провести этот бой. Вероятно, Стерлинг наслаждается статусом чемпиона, так как знает, что это продлится недолго», – сказал О’Мэлли.

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