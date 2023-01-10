О’Мэлли готов подраться с Сехудо вместо Стерлинга и посоветовал Алджамейну брать пример с Махачева

Топовый боец легчайшего дивизиона Шон О’Мэлли отреагировал на слова чемпиона , который заявил, что не сможет подраться с в марте.

«Как долго нам еще придется ждать. Я думаю, что скоро всем надоест и нам скажут, почему бы Шону и Генри не подраться?» – сказал американец.

Также О’Мэлли посоветовал Стерлингу брать пример с чемпиона легкого дивизиона .

«Махачев дрался в тот же день, 22-го октября, что и Алджамейн. Он боролся за титул. Оба парня победили в один день. Ислам подерется уже в феврале, а Стерлинг до сих пор не подписал контракт на бой с Генри Сехудо», – добавил Шон.

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