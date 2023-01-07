О’Мэлли поддержал Уайта в конфликте с женой: «Есть две вещи, которые нельзя смешивать – алкоголь и женщины»

Боец UFC Шон О’Мэлли прокомментировал инцидент с главой промоушена и его супругой.

На новогодней вечеринке босс UFC ударил супругу, после чего выступил с извинениями.

«Это случилось в Новый год, но видео вышло только в понедельник, хотя обычно TMZ мгновенно публикует такие вещи.

Оно было сразу опубликовано с извинениями, и мне кажется, Дэйна выглядел искренним и сказал все, что должен был сказать. Боже, с алкоголем шутки плохи. Есть две вещи, которые нельзя смешивать – алкоголь и женщины.

Мне не кажется, что Уайт поступил неправильно. Очевидно, что ему не стоило этого делать, но на тот момент в его организме был алкоголь, а она его ударила, на что последовал ответ. Надо было держать руки выше, ведь если ты готова дать пощечину, то должна быть готова и к ответу.

Поступил бы он так трезвый? Нет. Предположу, что, будучи трезвым, он бы так не отреагировал. Когда я напивался, я никогда не бил девушек, но творил такие вещи, о которых потом помнил и не мог поверить, что делал это», – сказал О’Мэлли.

Фанаты и бойцы заступились за Уайта: они отстаивают право мужчин защищать себя, даже если бьет женщина. Что с этим не так?

Хрюнов – о драке Уайта с женой: «Проявление американизма на культурное дно. Это часть субкультуры»