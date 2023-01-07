О’Мэлли поддержал Уайта в конфликте с женой: «Есть две вещи, которые нельзя смешивать – алкоголь и женщины»

Теги происшествия легчайший вес UFC Дэйна Уайт MMA Шон О'Мэлли Бокс/MMA/UFC

Боец UFC Шон О’Мэлли прокомментировал инцидент с главой промоушена Дэйной Уайтом и его супругой.

На новогодней вечеринке босс UFC ударил супругу, после чего выступил с извинениями.

«Это случилось в Новый год, но видео вышло только в понедельник, хотя обычно TMZ мгновенно публикует такие вещи.

Оно было сразу опубликовано с извинениями, и мне кажется, Дэйна выглядел искренним и сказал все, что должен был сказать. Боже, с алкоголем шутки плохи. Есть две вещи, которые нельзя смешивать – алкоголь и женщины.

Мне не кажется, что Уайт поступил неправильно. Очевидно, что ему не стоило этого делать, но на тот момент в его организме был алкоголь, а она его ударила, на что последовал ответ. Надо было держать руки выше, ведь если ты готова дать пощечину, то должна быть готова и к ответу.

Поступил бы он так трезвый? Нет. Предположу, что, будучи трезвым, он бы так не отреагировал. Когда я напивался, я никогда не бил девушек, но творил такие вещи, о которых потом помнил и не мог поверить, что делал это», – сказал О’Мэлли.

Фанаты и бойцы заступились за Уайта: они отстаивают право мужчин защищать себя, даже если бьет женщина. Что с этим не так?

Хрюнов – о драке Уайта с женой: «Проявление американизма на культурное дно. Это часть субкультуры»

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4 комментария

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Гусейн Магомедрасулов
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Одни делают виноватым Дану, другие его жену. Но виноват именно алкоголь. Его осудит кто-нибудь и его производителя? Под алкоголем мы плохо контролируем себя. Может есть кто контролирует, но рано или поздно, алкоголь их одолеет. Или кто-то будет спорить, что алкоголь разрушает клетки мозга? Алкоголь и падение нравов разрушает империи, а человека и подавно.
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Johnny Walker
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Верный пёс
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Фикиск Фусов
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Взболтать, но не смешивать
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Умид Саримсаков
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Все по делу, СМИ только и надо как раздуть резонансную тему и подать как "Дана Уайт - амбассадор домашнего насилия".
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