Ислам Махачев: «Волкановски хочет ударить меня коленом в лицо? Ему потребуется стул»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Алекс Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев посмеялся над ростом будущего соперника Алекса Волкановски.

«Как он хочет ударить меня коленом в лицо? Он низкий, для этого ему потребуется стул», – сказал россиянин.

Бой Махачева и Волкановски 11 февраля возглавит UFC 284 в австралийском Перте.

Махачев не перейдет в полусредний вес в 2023 году: «Мне это интересно, но в легком весе еще есть достойные претенденты»

Махачев рассказал, кто будет ему секундировать на UFC 284: «Когда Хабиб в углу, это намного лучше»

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3 комментария

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Ryan T.
Махач так говорит, как-будто он сам великан за 190 см.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
armageddon123456
Ответ Максим Иванов
Задолбал говорить про рост,выйди с Тёрнером ты тоже будешь малышом) Волкановски дрался с Холлоуэем который выше махачева
Но коленом по голове он его то не ударил...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максим Иванов
Задолбал говорить про рост,выйди с Тёрнером ты тоже будешь малышом)
Волкановски дрался с Холлоуэем который выше махачева
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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