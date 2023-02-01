Ислам Махачев: «Волкановски хочет ударить меня коленом в лицо? Ему потребуется стул»

Чемпион UFC в легком весе посмеялся над ростом будущего соперника .

«Как он хочет ударить меня коленом в лицо? Он низкий, для этого ему потребуется стул», – сказал россиянин.

Бой Махачева и Волкановски 11 февраля возглавит UFC 284 в австралийском Перте.

Махачев не перейдет в полусредний вес в 2023 году: «Мне это интересно, но в легком весе еще есть достойные претенденты»

Махачев рассказал, кто будет ему секундировать на UFC 284: «Когда Хабиб в углу, это намного лучше»