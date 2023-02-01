Ислам Махачев: «Я мог завоевать титул еще несколько лет назад. Теперь эта проблема решена»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Алекс Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев считает, что бойцы раньше избегали боев с ним.

«Люди говорили мне, что когда-нибудь я стану чемпионом. Я мог завоевать титул еще несколько лет назад.

Почему-то все бойцы избегали меня. Теперь эта проблема решена. Мне никого не нужно вызывать, теперь все сами меня зовут. Настали хорошие времена», – заявил Махачев.

11 февраля в австралийском Перте на UFC 284 Махачев подерется с Алексом Волкановски.

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1 комментарий

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Валерий Бутов
Не завоёвывал титул раньше, потому что им Хабиб владел.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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