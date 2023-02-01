Ислам Махачев: «Я мог завоевать титул еще несколько лет назад. Теперь эта проблема решена»

Чемпион UFC в легком весе считает, что бойцы раньше избегали боев с ним.

«Люди говорили мне, что когда-нибудь я стану чемпионом. Я мог завоевать титул еще несколько лет назад.

Почему-то все бойцы избегали меня. Теперь эта проблема решена. Мне никого не нужно вызывать, теперь все сами меня зовут. Настали хорошие времена», – заявил Махачев.

11 февраля в австралийском Перте на UFC 284 Махачев подерется с .

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