Ислам Махачев: «Я мог завоевать титул еще несколько лет назад. Теперь эта проблема решена»
Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев считает, что бойцы раньше избегали боев с ним.
«Люди говорили мне, что когда-нибудь я стану чемпионом. Я мог завоевать титул еще несколько лет назад.
Почему-то все бойцы избегали меня. Теперь эта проблема решена. Мне никого не нужно вызывать, теперь все сами меня зовут. Настали хорошие времена», – заявил Махачев.
11 февраля в австралийском Перте на UFC 284 Махачев подерется с Алексом Волкановски.
Махачев про бой с Волкановски: «Когда он подумает «Это не мой дивизион, я не хочу получать больше урона», то сдастся»
Шон О’Мэлли: «Волкановски сможет остановить Махачева. Он мастер своего стиля»
1 комментарий