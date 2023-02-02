Федор не расстроен переносу боя с Бейдером из России в США: «Абсолютно не переживаю, я уже дрался на родине»
Ветеран смешанных единоборств Федор Емельяненко объяснил, почему не расстроился переносу прощального боя из России в США.
Напомним, что 5 февраля Емельяненко подерется с Райаном Бейдером за титул Bellator в тяжелом весе, после чего завершит карьеру.
«Расстроило ли меня, что прощальный бой пройдет не в России? Нет, я абсолютно не переживаю. Мы уже провели бой на родине.
В принципе, получилось так, как Скотт Кокер и планировал: чтобы японские фанаты посмотрели мой уход, российские и Америка», – сказал Емельяненко.
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