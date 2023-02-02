Федор не расстроен переносу боя с Бейдером из России в США: «Абсолютно не переживаю, я уже дрался на родине»

Теги Федор Емельяненко тяжелый вес (MMA) Скотт Кокер Райан Бейдер Bellator Бокс/MMA/UFC

Ветеран смешанных единоборств Федор Емельяненко объяснил, почему не расстроился переносу прощального боя из России в США.

Напомним, что 5 февраля Емельяненко подерется с Райаном Бейдером за титул Bellator в тяжелом весе, после чего завершит карьеру.

«Расстроило ли меня, что прощальный бой пройдет не в России? Нет, я абсолютно не переживаю. Мы уже провели бой на родине.

В принципе, получилось так, как Скотт Кокер и планировал: чтобы японские фанаты посмотрели мой уход, российские и Америка», – сказал Емельяненко.

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