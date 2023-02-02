Федор – о любимом бое в ММА: «Первый поединок с Антонио Ногейрой за пояс PRIDE»

Теги Антонио Родриго Ногейра Pride FC Федор Емельяненко тяжелый вес (MMA) Бокс/MMA/UFC

Ветеран смешанных единоборств Федор Емельяненко назвал любимый бой со своим участием.

«Конечно я помню все свои бои, и удачные, быстрые поединки радуют тем, что они скоротечные.

Но самый запоминающийся для меня поединок – это первый поединок с Антонио Ногейрой за пояс PRIDE», – сказал Емельяненко.

Бой Емельяненко с Ногейрой состоялся в марте 2003 года. Победу единогласным решением судей одержал Федор.

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