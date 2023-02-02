Федор – о любимом бое в ММА: «Первый поединок с Антонио Ногейрой за пояс PRIDE»
Ветеран смешанных единоборств Федор Емельяненко назвал любимый бой со своим участием.
«Конечно я помню все свои бои, и удачные, быстрые поединки радуют тем, что они скоротечные.
Но самый запоминающийся для меня поединок – это первый поединок с Антонио Ногейрой за пояс PRIDE», – сказал Емельяненко.
Бой Емельяненко с Ногейрой состоялся в марте 2003 года. Победу единогласным решением судей одержал Федор.
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