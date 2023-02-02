Федор и Бейдер провели битву взглядов перед боем на Bellator 290

В Сан-Хосе (Калифорния) в ночь на 5 февраля состоится турнир Bellator 290, в главном событии которого пройдет бой за титул в тяжелом весе между и . Перед боем прошла традиционная битва взглядов.

На счету Федора 40 побед в 47 боях в профессиональных ММА. В Bellator Емельяненко-старший идет с рекордом 4-2, все бои закончив в первом раунде.

Бейдер к бою подходит с рекордом 30-7 (1 NC) и серией из двух побед.

Федор Емельяненко: «Провести интервью на английском? Некомфортно. Американцам иногда нужно слышать русскую речь»

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