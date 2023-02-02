Федор и Бейдер провели битву взглядов перед боем на Bellator 290

Теги Федор Емельяненко тяжелый вес (MMA) Райан Бейдер Bellator Емельяненко – Бейдер Bellator 290 Бокс/MMA/UFC

В Сан-Хосе (Калифорния) в ночь на 5 февраля состоится турнир Bellator 290, в главном событии которого пройдет бой за титул в тяжелом весе между Федором Емельяненко и Райаном Бейдером. Перед боем прошла традиционная битва взглядов.

На счету Федора 40 побед в 47 боях в профессиональных ММА. В Bellator Емельяненко-старший идет с рекордом 4-2, все бои закончив в первом раунде.

Бейдер к бою подходит с рекордом 30-7 (1 NC) и серией из двух побед.

Федор Емельяненко: «Провести интервью на английском? Некомфортно. Американцам иногда нужно слышать русскую речь»

Федор про бой с Джейком Полом: «Я хочу закончить и вернуться к семье. У меня много радости дома, меня ждут»

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фикиск Фусов
Федя будет нокаутирован. Моя ставка на Бадена
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий