Федор и Бейдер провели битву взглядов перед боем на Bellator 290
В Сан-Хосе (Калифорния) в ночь на 5 февраля состоится турнир Bellator 290, в главном событии которого пройдет бой за титул в тяжелом весе между Федором Емельяненко и Райаном Бейдером. Перед боем прошла традиционная битва взглядов.
На счету Федора 40 побед в 47 боях в профессиональных ММА. В Bellator Емельяненко-старший идет с рекордом 4-2, все бои закончив в первом раунде.
Бейдер к бою подходит с рекордом 30-7 (1 NC) и серией из двух побед.
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