Федор – об уходе Хабиба из ММА: «Спортсмены столько времени вдали от семьи проводят, что иногда хочется все бросить»

Топовый тяжеловес Федор Емельяненко высказался об уходе из смешанных единоборств.

«Ничего противоестественного или противозаконного в этом нет. Это его выбор. Мы, спортсмены, столько времени проводим вдали от семьи, что иногда хочется бросить все это. Особенно, когда дома маленькие дети ждут», – сказал Емельяненко.

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