Федор – о бое с Нганну: «Было бы некорректно отвечать на этот вопрос при Бейдере»
Топовый тяжеловес Bellator Федор Емельяненко заявил, что не заинтересован в поединке против Фрэнсиса Нганну.
Напомним, что в ночь на 5 февраля Федор подерется с Райаном Бейдером за титул Bellator в тяжелом весе.
«Было бы некорректно отвечать на этот вопрос при чемпионе. Вот мой последний бой, и мне интересен чемпион.
Я бы хотел дать бой чемпиону, Райану Бейдеру. И закончить», – сказал Емельяненко.
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