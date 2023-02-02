Федор – о бое с Нганну: «Было бы некорректно отвечать на этот вопрос при Бейдере»

Топовый тяжеловес Bellator Федор Емельяненко заявил, что не заинтересован в поединке против .

Напомним, что в ночь на 5 февраля Федор подерется с за титул Bellator в тяжелом весе.

«Было бы некорректно отвечать на этот вопрос при чемпионе. Вот мой последний бой, и мне интересен чемпион.

Я бы хотел дать бой чемпиону, Райану Бейдеру. И закончить», – сказал Емельяненко.

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