Федор – о бое с Нганну: «Было бы некорректно отвечать на этот вопрос при Бейдере»

Теги Федор Емельяненко Райан Бейдер Bellator Фрэнсис Нганну Емельяненко – Бейдер Bellator 290 Бокс/MMA/UFC

Топовый тяжеловес Bellator Федор Емельяненко заявил, что не заинтересован в поединке против Фрэнсиса Нганну.

Напомним, что в ночь на 5 февраля Федор подерется с Райаном Бейдером за титул Bellator в тяжелом весе.

«Было бы некорректно отвечать на этот вопрос при чемпионе. Вот мой последний бой, и мне интересен чемпион.

Я бы хотел дать бой чемпиону, Райану Бейдеру. И закончить», – сказал Емельяненко.

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4 комментария

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Kobra Kobra
Километрового корейца победил и Франсиса Нганну победит!!
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<~Inter~>
Нганну же его в больницу отправит
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Фикиск Фусов
При всем уважении, но хорош людей смешить, какой Фёдору Нганну?
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Meikko
И Федора и Бейдера за один вечер уложит спать
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