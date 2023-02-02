Федор – об уходе из спорта: «Мама уже устала переживать, просит меня закончить»

Теги Федор Емельяненко тяжелый вес (MMA) Райан Бейдер Bellator Bellator 290 Бокс/MMA/UFC

Топовый тяжеловес Bellator Федор Емельяненко объяснил, почему завершает карьеру после боя за титул против Райана Бейдера.

Второй поединок Федора и Бейдера возглавит турнир Bellator 290, который состоится в ночь на 5 февраля в Сан-Хосе (Калифорния).

«Что меня заставляет думать, что теперь я смогу закончить карьеру в этот раз при том, что не смог сделать это 10 лет назад? Мой возраст. Меня ждет моя семья.

Моя мама уже устала переживать, просит меня закончить. Ну, и повторюсь, возраст: те нагрузки, которые я выполнял – я уже их не выдерживаю. А готовиться к молодым бойцам нужно полноценно», – сказал Емельяненко-старший.

Федор и Бейдер провели битву взглядов перед боем на Bellator 290

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3 комментария

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Oleg Where
Правильно. Мама у нас у всех одна-единственная. Отрадно что оба наших лучших бойца подают хороший пример в этом плане.
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Комнатный Герой💪
Мама тоже устала, и просит закончить этот фарс с бесконечно прощальным боем.
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armageddon123456
Тааааак, ну а тут шутки про "мама попросила" будут?
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