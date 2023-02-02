Федор – об уходе из спорта: «Мама уже устала переживать, просит меня закончить»

Топовый тяжеловес Bellator Федор Емельяненко объяснил, почему завершает карьеру после боя за титул против .

Второй поединок Федора и Бейдера возглавит турнир Bellator 290, который состоится в ночь на 5 февраля в Сан-Хосе (Калифорния).

«Что меня заставляет думать, что теперь я смогу закончить карьеру в этот раз при том, что не смог сделать это 10 лет назад? Мой возраст. Меня ждет моя семья.

Моя мама уже устала переживать, просит меня закончить. Ну, и повторюсь, возраст: те нагрузки, которые я выполнял – я уже их не выдерживаю. А готовиться к молодым бойцам нужно полноценно», – сказал Емельяненко-старший.

Федор и Бейдер провели битву взглядов перед боем на Bellator 290