Махачев про бой с Волкановски: «Когда он подумает «Это не мой дивизион, я не хочу получать больше урона», то сдастся»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Алекс Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев поделился ожиданиями от боя с Алексом Волкановски.

«Я уважаю Алекса, сейчас он король рейтинга P4P, но он моя новая и следующая цель, поэтому я должен разбить его и прикончить. Алекс – хороший ударник, но этот вес не для него. Просто потому что в легком дивизионе большие ребята. Я думаю, что они создадут ему проблемы в этом весе.

Я видел его бой с Брайаном Ортегой, но Чарльза Оливейру тоже было непросто заставить сдаться. Но все знают, чем закончился бой. Так что я попробую.

Это не будет победа приемом. Я осыплю его ударами в партере, поставлю в непростую ситуацию. И когда он подумает «Это не мой дивизион, я не хочу получать больше урона», то сдастся», – сказал Махачев.

Бой Махачева и Волкановски 11 февраля возглавит UFC 284 в австралийском Перте.

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2 комментария

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Игорь Южный
💪🏻
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уличный иуда
Представьте теперь лица тех, кто поставил на победу сабом)))
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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