Тренер Волкановски: «Мы не собираемся бороться с Махачевым, думая, что это плохо»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Алекс Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Джо Лопес, тренер чемпиона UFC в полулегком весе Алекса Волкановски, рассказал про план на бой с Исламом Махачевым.

«Мы знаем, что Алексу проведут тейкдаун, на 100%. Мы не боимся, что Алекса повалят на землю, мы ждем этого.

Вопрос в том, сможет ли Махачев удержать Алекса. Вот что важно, понимаешь. Мы не собираемся бороться с Исламом, думая, что это плохо.

Это напоминает бой Алекса с Чадом Мендесом. Все говорили, что Алекс не справится с борьбой Мендеса, но Чад не смог удержать Алекса. Вот что произошло», – сказал Лопес.

Бой Волкановски и Махачева 11 февраля возглавит UFC 284 в австралийском Перте.

Алекс Волкановски: «У Махачева есть недостатки, которыми можно воспользоваться»

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5 комментариев

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Александр Степанов
Ответ Brigande
Единственное чем похож Мендес на Ислама , так это в том , что они оба имеют две руки и ноги , ну и борьбу как стержневой элемент стиля . Вот только размеры и физика которую даст Махачев , даже близко не сравниться с тем что давал Мендес Волку . Но даже не все с чем столкнется Алекс , а именно технический арсенал в партере , навыки контроля и конечно кардио , с которым у Мендеса всегда были проблемы . Нет шансов у Волка , просто нечем брать .
Скорость, подвижность, низкий центр тяжести. Его будет не так уж просто повалить)
Вопрос в том насколько хватит этой подвижности.
Думаю Ислам закончит раунде в 4м. Но не без труда)
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Мама Живанилда
Тренер Волкановски: «Мы не собираемся драться с Махачевым»
+1
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+1
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Brigande
Единственное чем похож Мендес на Ислама , так это в том , что они оба имеют две руки и ноги , ну и борьбу как стержневой элемент стиля . Вот только размеры и физика которую даст Махачев , даже близко не сравниться с тем что давал Мендес Волку . Но даже не все с чем столкнется Алекс , а именно технический арсенал в партере , навыки контроля и конечно кардио , с которым у Мендеса всегда были проблемы .
Нет шансов у Волка , просто нечем брать .
+10
-2
+8
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sfilatov13
Чад Мендес в день боя на 15 кг легче Махачева
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+3
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armageddon123456
Сравнить Махачева и Мендеса - это гениально. Они ж одного роста, ага. И одного веса. И главное - у них скиллы одинаковы, не отличить просто
+7
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+7
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