Махачев не перейдет в полусредний вес в 2023 году: «Мне это интересно, но в легком весе еще есть достойные претенденты»
Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев заявил, что думает о переходе в полусредний вес. Но боец отметил, что в ближайшее время смены весовой категории ждать не стоит.
«Так скажу: эта тема актуальна. Мне нравится конкурировать, нравится драться с сильными бойцами.
Я люблю большие поединки – кто бы ни был чемпионом в полусреднем дивизионе, это будет огромное противостояние.
Мне это очень интересно. Но чтобы в 2023-м… Есть достойные претенденты, с кем я еще должен встретиться», – сказал Махачев.
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