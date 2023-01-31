Махачев не перейдет в полусредний вес в 2023 году: «Мне это интересно, но в легком весе еще есть достойные претенденты»

Теги UFC полусредний вес (MMA) легкий вес (MMA) Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев заявил, что думает о переходе в полусредний вес. Но боец отметил, что в ближайшее время смены весовой категории ждать не стоит.

«Так скажу: эта тема актуальна. Мне нравится конкурировать, нравится драться с сильными бойцами.

Я люблю большие поединки – кто бы ни был чемпионом в полусреднем дивизионе, это будет огромное противостояние.

Мне это очень интересно. Но чтобы в 2023-м… Есть достойные претенденты, с кем я еще должен встретиться», – сказал Махачев.

Махачев рассказал, кто будет ему секундировать на UFC 284: «Когда Хабиб в углу, это намного лучше»

Махачев про габариты Волкановски: «У меня преимущество в дистанции»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий