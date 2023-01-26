Алекс Волкановски: «У Махачева есть недостатки, которыми можно воспользоваться»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Алекс Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски назвал качества соперника Ислама Махачева, которых он опасается.

«Его сила и размер? Нет, я не очень беспокоюсь об этом. Это борьба. Очевидно, что Ислам хочет сделать. Помимо этого у него есть и другие навыки, которых стоит опасаться.

Не говорю, что он не умеет бить, но Ислам терпелив и расчетлив. Он много чего умеет. Но у него тоже есть недостатки, которыми можно воспользоваться.

Думаю, я хорошо подготовился к бою. В лагере мы превзошли все ожидания», – сказал Волкановски.

Бой Махачева и Волкановски 11 февраля возглавит UFC 284 в австралийском Перте.

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2 комментария

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gilg@mesh
Ответ Isa Babaev
Никаких
Он любит комбинации с дуговыми ударами, очевидно, что Волк будет работать от стойки и ловить на подобных вещах
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Isa Babaev
Никаких
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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