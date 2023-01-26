Алекс Волкановски: «У Махачева есть недостатки, которыми можно воспользоваться»
Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски назвал качества соперника Ислама Махачева, которых он опасается.
«Его сила и размер? Нет, я не очень беспокоюсь об этом. Это борьба. Очевидно, что Ислам хочет сделать. Помимо этого у него есть и другие навыки, которых стоит опасаться.
Не говорю, что он не умеет бить, но Ислам терпелив и расчетлив. Он много чего умеет. Но у него тоже есть недостатки, которыми можно воспользоваться.
Думаю, я хорошо подготовился к бою. В лагере мы превзошли все ожидания», – сказал Волкановски.
Бой Махачева и Волкановски 11 февраля возглавит UFC 284 в австралийском Перте.
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