Соннен про бой Махачев – Волкановски: «Уайт не осознает, какое огромное противостояние у него есть»

Бывший боец UFC Чейл Соннен, считает, что президент промоушена не осознает серьезность поединка и .

«Этот бой с каждым днем становится ближе, и мне это нравится. Не уверен, осознает ли Дана, что он у него есть. Думаю, когда будет написана последняя глава в промоутерской карьере Уайта, он поймет, что это был один из самых важных поединков, который он сделал.

Это чемпионский бой между первым и вторым номером рейтинга P4P. К тому же оба парня – действующие чемпионы. Это огромное противостояние, но Дана не понимает, что у него есть.

Этот бой организовался сам собой. Уайту даже не пришлось прикладывать усилий. Когда Ислам стал чемпионом, никто не знал, что этот поединок будет следующим. Волкановски прыгнул в клетку, пока камеры работали и оба согласились подраться», – сказал Соннен.

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