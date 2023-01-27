Соннен про бой Махачев – Волкановски: «Уайт не осознает, какое огромное противостояние у него есть»

Теги полулегкий вес UFC Дана Уайт MMA легкий вес (MMA) Чейл Соннен Ислам Махачев Алекс Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Бывший боец UFC Чейл Соннен, считает, что президент промоушена Дана Уайт не осознает серьезность поединка Ислама Махачева и Алекса Волкановски.

«Этот бой с каждым днем становится ближе, и мне это нравится. Не уверен, осознает ли Дана, что он у него есть. Думаю, когда будет написана последняя глава в промоутерской карьере Уайта, он поймет, что это был один из самых важных поединков, который он сделал.

Это чемпионский бой между первым и вторым номером рейтинга P4P. К тому же оба парня – действующие чемпионы. Это огромное противостояние, но Дана не понимает, что у него есть.

Этот бой организовался сам собой. Уайту даже не пришлось прикладывать усилий. Когда Ислам стал чемпионом, никто не знал, что этот поединок будет следующим. Волкановски прыгнул в клетку, пока камеры работали и оба согласились подраться», – сказал Соннен.

Бой Волкановски и Махачева 11 февраля возглавит UFC 284 в австралийском Перте.

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4 комментария

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artem klishin
нелепая раскрутка, не более. Махачева сразу на второе место PPV поставили, хотя могли этого не делать. и тогда бы это не выглядело так красиво на бумаге.
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Адекватник
На бумаге - да, по факту бой врядли выйдет по настоящему конкурентным. увы. при всем уважении к алексу...
+4
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+4
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Эмильяно Казанова
Всё будет зависеть от поединка, если это будет конкретное противостояние тогда да.
+2
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+2
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Герман Сергеевич
Как бы Волкановски не был бы крут, бой пока что не видеться конкурентным.
+5
0
+5
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