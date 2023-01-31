Эдвардс даст Масвидалю титульный шанс в случае победы над Бернсом: «Наше противостояние долго назревало»

Теги UFC полусредний вес (MMA) Леон Эдвардс Хорхе Масвидаль Гилберт Бернс UFC 287 Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс заявил, что открыт к бою против Хорхе Масвидалю. Эдвардс сказал, что для этого Масвидалю нужно победить Гилберта Бернса на турнире UFC 287.

«Если Хорхе победит Гилберта, то, я думаю, вы увидите бой между нами. Наше противостояние назревало уже очень долго.

Все это длится три или четыре года. Так что давайте это уладим раз и навсегда. Да, мы будем драться.

Нет, я не думаю, что Хорхе победит Гилберта. Честно говоря, я не знаю. Если честно, я надеюсь, что они оба проиграют», – сказал Эдвардс.

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