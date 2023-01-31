Эдвардс даст Масвидалю титульный шанс в случае победы над Бернсом: «Наше противостояние долго назревало»

Чемпион UFC в полусреднем весе заявил, что открыт к бою против Хорхе Масвидалю. Эдвардс сказал, что для этого Масвидалю нужно победить на турнире UFC 287.

«Если Хорхе победит Гилберта, то, я думаю, вы увидите бой между нами. Наше противостояние назревало уже очень долго.

Все это длится три или четыре года. Так что давайте это уладим раз и навсегда. Да, мы будем драться.

Нет, я не думаю, что Хорхе победит Гилберта. Честно говоря, я не знаю. Если честно, я надеюсь, что они оба проиграют», – сказал Эдвардс.

Эдвардс про реванш с Усманом: «Знаю, что могу снова нокаутировать Камару»

Эдвардс про поединок с Махачевым: «После боя с Усманом – нет проблем, я готов это сделать»