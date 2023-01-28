Дана Уайт анонсировал бой Гилберта Бернса и Хорхе Масвидаля

В ночь на 9 апреля в Бруклине (Нью-Йорк) пройдет турнир UFC 287, в со-главном событии которого пройдет бой в полусреднем весе между и . Поединок анонсировал президент промоушена Дана Уайт.

Бернс вернулся после поражения от , за четыре минуты победив Нила Мэгни на 283.

Масвидаль идет на серии из трех поражений подряд. В последний раз он дрался в марте 2022 года, разгромно проиграв по очкам.

Бернс про бой с Чимаевым: «Мы еще не закончили. Каждый раз, как только у меня появится шанс, мы будем драться»

Бернс призвал Ковингтона начать драться: «Либо он в марте принимает бой, либо выкидывайте его из рейтинга»