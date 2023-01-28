Дана Уайт анонсировал бой Гилберта Бернса и Хорхе Масвидаля

Теги UFC полусредний вес (MMA) Колби Ковингтон Нил Мэгни Хорхе Масвидаль Гилберт Бернс Хамзат Чимаев UFC 287 Масвидаль - Бернс Бокс/MMA/UFC

В ночь на 9 апреля в Бруклине (Нью-Йорк) пройдет турнир UFC 287, в со-главном событии которого пройдет бой в полусреднем весе между Гилбертом Бернсом и Хорхе Масвидалем. Поединок анонсировал президент промоушена Дана Уайт.

Бернс вернулся после поражения от Хамзата Чимаева, за четыре минуты победив Нила Мэгни на UFC 283.

Масвидаль идет на серии из трех поражений подряд. В последний раз он дрался в марте 2022 года, разгромно проиграв Колби Ковингтону по очкам.

Бернс про бой с Чимаевым: «Мы еще не закончили. Каждый раз, как только у меня появится шанс, мы будем драться»

Бернс призвал Ковингтона начать драться: «Либо он в марте принимает бой, либо выкидывайте его из рейтинга»

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3 комментария

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spotlight
Легкий бой для Гилберта, пора джорнимэну на пенсию
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здоровяк
Похоже, что это последний бой для Мосвидаля
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Друг Джордана
Хороший бой для Бернса
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