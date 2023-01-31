Джикия обратился к Тюлюнину перед боем на UFC Vegas 68: «Удачи, наш красно-белый брат»

Теги Спартак UFC средний вес (MMA) Георгий Джикия Бокс/MMA/UFC

Капитан футбольного «Спартака» Георгий Джикия обратился к средневесу UFC Денису Тюлюнину, которому предстоит бой против Юн Йонг Пака в ночь на 5 февраля на UFC Vegas 68.

«Денис, наш красно-белый брат. От всей души передаю тебе огромный привет. Надеюсь, ты меня узнал. Георгий Джикия, капитан футбольного клуба «Спартак».

Знаю, что ты фанат, наш болельщик. Поэтому огромная тебе благодарность за поддержку. Со своей стороны и от лица всей команды – удачи тебе в предстоящем бою! Мы все за тебя, так что давай – вперед!» – сказал Джикия.

Джикия о своем клубе в Медиалиге: «Расходы, зарплаты – как в Football Manager. Тренерский штаб «Спартака» хотел прийти на наш матч»

Джикия расстроен введением Fan ID: «Хочется, чтобы болельщики приходили на стадион. В этой истории я на их стороне»

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7 комментариев

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rcbkz6mrtd
Дикие молодец! Своих надо поддерживать! Дэн отличный пацан! Победы в бою!!!
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encaro_one
Ответ Pavelaznaurov
Без Джикии никак…. всюду лезет черепаха….
Он к конкретному человеку с поддержкой обратился, а не к тебе.
Но обиделась и оскорбилась почему-то локогёрла.
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Pavelaznaurov
Без Джикии никак…. всюду лезет черепаха….
+1
-4
-3
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Владимир Молявин
Удачи!!!
+2
-2
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evil
Ответ Честный контроль
Комментарий удален пользователем
аву поменяй, у нас в стране пропаганда этого запрещена
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ТрактоПоктер
Ответ ZamoRano
Комментарий удален модератором
Ты третий !
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ZamoRano
Комментарий удален
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Честный контроль
Ответ Руслан Абакаров
Джикия когда успел таким ярым красно-белым стать ? Воспитывался в Локомотиве, играл за Амкар, а тут такой ярый фанат спартака оказался
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Руслан Абакаров
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