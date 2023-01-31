Джикия обратился к Тюлюнину перед боем на UFC Vegas 68: «Удачи, наш красно-белый брат»

Капитан футбольного «Спартака» Георгий Джикия обратился к средневесу UFC Денису Тюлюнину, которому предстоит бой против Юн Йонг Пака в ночь на 5 февраля на UFC Vegas 68.

«Денис, наш красно-белый брат. От всей души передаю тебе огромный привет. Надеюсь, ты меня узнал. Георгий Джикия, капитан футбольного клуба «Спартак».

Знаю, что ты фанат, наш болельщик. Поэтому огромная тебе благодарность за поддержку. Со своей стороны и от лица всей команды – удачи тебе в предстоящем бою! Мы все за тебя, так что давай – вперед!» – сказал Джикия.

Джикия о своем клубе в Медиалиге: «Расходы, зарплаты – как в Football Manager. Тренерский штаб «Спартака» хотел прийти на наш матч»

Джикия расстроен введением Fan ID: «Хочется, чтобы болельщики приходили на стадион. В этой истории я на их стороне»