Официально: Адесанья и Перейра проведут реванш на турнире UFC 287

Теги UFC Дана Уайт средний вес (MMA) Исраэль Адесанья Алекс Перейра UFC 287 Адесанья - Перейра Бокс/MMA/UFC

Президент UFC Дана Уайт анонсировал титульный бой в среднем весе между Алексом Перейрой и Исраэлем Адесаньей.

Реванш возглавит турнир UFC 287, который пройдет в ночь на 9 апреля в Бруклине (Нью-Йорк).

Напомним, что Перейра завладел титулом, нокаутировав Адесанью на турнире UFC 281. На счету Алекса 7 побед в ММА при одном поражении. Адесанья подойдет к бою с рекордом 23-2.

Алекс Волкановски: «Должен произойти немедленный реванш между Адесаньей и Перейрой. Иззи заслужил второй шанс»

Адесанья заявил, что дрался против Перейры травмированным: «Хотел сняться, но я гордый человек»

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2 комментария

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Друг Джордана
Не хочу этот бой. При победе Адесаньи не будет никакого развития. Будут разговоры: я выиграл, я крутой, а Перейра - отстой.
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sfilatov13
думаю это последний раз, когда Перейра сможет сделать 84 кг, далее будет переход в 93 кг
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+2
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