Официально: Адесанья и Перейра проведут реванш на турнире UFC 287

Президент UFC Дана Уайт анонсировал титульный бой в среднем весе между и Исраэлем Адесаньей.

Реванш возглавит турнир UFC 287, который пройдет в ночь на 9 апреля в Бруклине (Нью-Йорк).

Напомним, что Перейра завладел титулом, нокаутировав Адесанью на турнире UFC 281. На счету Алекса 7 побед в ММА при одном поражении. Адесанья подойдет к бою с рекордом 23-2.

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