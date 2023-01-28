Официально: Адесанья и Перейра проведут реванш на турнире UFC 287
Президент UFC Дана Уайт анонсировал титульный бой в среднем весе между Алексом Перейрой и Исраэлем Адесаньей.
Реванш возглавит турнир UFC 287, который пройдет в ночь на 9 апреля в Бруклине (Нью-Йорк).
Напомним, что Перейра завладел титулом, нокаутировав Адесанью на турнире UFC 281. На счету Алекса 7 побед в ММА при одном поражении. Адесанья подойдет к бою с рекордом 23-2.
Алекс Волкановски: «Должен произойти немедленный реванш между Адесаньей и Перейрой. Иззи заслужил второй шанс»
Адесанья заявил, что дрался против Перейры травмированным: «Хотел сняться, но я гордый человек»
2 комментария