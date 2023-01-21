Сослан Асбаров: «Нганну попросил 10 млн долларов за бой со мной. Он не стоит таких денег»

Теги MMA тяжелый вес (MMA) Фрэнсис Нганну Сослан Асбаров Hardcore Boxing Бокс/MMA/UFC

Тяжеловес Hardcore Boxing Сослан Асбаров рассказал, что бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну запросил за бой с ним 10 миллионов долларов.

«Нганну, как я понял, зарядил большую сумму за бой. Нереальную. Думаю, он таких сумм даже в глаза не видел.

Велись переговоры, был выслан контракт, пришел ответ - с в три раза больше предлагаемой суммы. 10 миллионов [долларов]. Он не стоит таких денег», – сказал Асбаров.

Сослан Асбаров – о бое с Нганну: «Я снесу Фрэнсиса»

Глава Hardcore Boxing предложил Нганну 3 млн долларов за один бой в Дубае против Сослана Асбарова

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Иванов
Ответ Александр Степанов
Ну так все верно. 3 млн он бы и в ГАСе получал, не напрягаясь) А чтобы ехать в Россию с риском проиграть ноунейму после которого гонорары упадут - надо получить хорошую котлету
Какие 3? он там и ляма вроде никогда не получал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Puki
Меня всегда удивляло, почему бойцов должна волновать сумма гонорара их соперников,вам то какая разница ? Или вы боитесь что из вашего вычтут?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
j30
Ответ Влад Орлов
Ну правды ради 50 и 700 разница есть)
между нганну и исмаиловым тоже разница есть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Иванов
Нормальная сумма за бой с ноунеймом.
Других причин соглашаться на этот бой, кроме денег, у Нганну нет.
Я тоже могу завтра Тайсона на бой вызвать, и возмущаться что он денег требует
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MBayern7
Ответ il buono
Кто такой Сослан Амбаров, чтобы про Нганну говорить?
Проф боксер, МСМК по боксу и неоспоримый чемпион кулачной лиги
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Олег Кайзер
Ответ il buono
Кто такой Сослан Амбаров, чтобы про Нганну говорить?
Видимо, он тот, кто готов выйти с Нганну в ринге. А ты готов? Или готов только говорить о великом Фрэнсисе?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MBayern7
Ответ Сергей Скляров
только не Сосбарову об этом говорить кто сколько стоит..
Тебе 50 лет и ты вот так коверкаешь фамилии?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Влад Орлов
Ответ j30
исмаилову же платят 50 млн рублей он разве стоит их?
Ну правды ради 50 и 700 разница есть)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AshAsh
пиарятся на имени Нганну уже все кому не лень, главное свое имя в одном предложении с Нганну упомянуть...
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
il buono
Кто такой Сослан Амбаров, чтобы про Нганну говорить?
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
j30
исмаилову же платят 50 млн рублей он разве стоит их?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Скляров
только не Сосбарову об этом говорить кто сколько стоит..
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Степанов
Ну так все верно. 3 млн он бы и в ГАСе получал, не напрягаясь)
А чтобы ехать в Россию с риском проиграть ноунейму после которого гонорары упадут - надо получить хорошую котлету
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Andrey Ivanov
Нгану явно уходил из юфс,не для того,чтобы выступать за 3 миллиона рублей,пряник и уважения🤣
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
RomanRomanov
Что за вбросы , Сульянов и 3 ляма бы не смог заплатить ему .
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий