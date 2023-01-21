Сослан Асбаров: «Нганну попросил 10 млн долларов за бой со мной. Он не стоит таких денег»
Тяжеловес Hardcore Boxing Сослан Асбаров рассказал, что бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну запросил за бой с ним 10 миллионов долларов.
«Нганну, как я понял, зарядил большую сумму за бой. Нереальную. Думаю, он таких сумм даже в глаза не видел.
Велись переговоры, был выслан контракт, пришел ответ - с в три раза больше предлагаемой суммы. 10 миллионов [долларов]. Он не стоит таких денег», – сказал Асбаров.
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Других причин соглашаться на этот бой, кроме денег, у Нганну нет.
Я тоже могу завтра Тайсона на бой вызвать, и возмущаться что он денег требует
А чтобы ехать в Россию с риском проиграть ноунейму после которого гонорары упадут - надо получить хорошую котлету