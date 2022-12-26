Емельяненко назвал ложью слова Сульянова про «минутку» с Дациком: «Толя меня сам упрашивал, мол, будет показуха»

Теги Александр Емельяненко Вячеслав Дацик Анатолий Сульянов Hardcore Boxing Бокс/MMA/UFC

Известный российский тяжеловес Александр Емельяненко заявил, что не напрашивался на минутный спарринг с Вячеславом Дациком, о чем ранее сказал босс промоушена Hardcore Анатолий Сульянов.

«Толя сам упрашивал меня на эту минутку, мол, будет показуха. Пошел ему навстречу, но теперь понял, кто он такой.

Я уважаю Максима Каганского, он человек слова и дела, теперь, если и будет сотрудничество с Hardcore, то только через него. С Анатолием я работать не хочу», – сказал «Феникс».

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5 комментариев

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Azamat Abdukadyroff
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Если кто-то про Сульянова говорит что нибудь плохое , то есть хорошие шансы что эти слова могут оказаться правдой
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Прогноз Черданцева
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Лысый будет газовать на феникса или это ему не бразерс, могут и самого в учительницу нарядить?
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Бауржан Тазабеков
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Договаривались что без колхозок будем , условились что что её не включаем . Знай бы что они меня обманут , ни за что бы не вышел .

А.В.Емельяненко
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Анастасия Плинтусова
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Что то все на лысого накинулись😂
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S.Yuriy
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А что если...

Он прав?!
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