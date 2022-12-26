Емельяненко назвал ложью слова Сульянова про «минутку» с Дациком: «Толя меня сам упрашивал, мол, будет показуха»

Известный российский тяжеловес заявил, что не напрашивался на минутный спарринг с , о чем ранее сказал босс промоушена Hardcore Анатолий Сульянов.

«Толя сам упрашивал меня на эту минутку, мол, будет показуха. Пошел ему навстречу, но теперь понял, кто он такой.

Я уважаю Максима Каганского, он человек слова и дела, теперь, если и будет сотрудничество с Hardcore, то только через него. С Анатолием я работать не хочу», – сказал «Феникс».

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