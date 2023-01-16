Сослан Асбаров – о бое с Нганну: «Я снесу Фрэнсиса»

Теги UFC Фрэнсис Нганну Hardcore FC Тимур Слащинин Сослан Асбаров Анатолий Сульянов Бокс/MMA/UFC

Российский боец Сослан Асбаров высказался о желании босса Hardcore FC Анатолия Сульянова организовать бой с ушедшим из UFC тяжеловесом Фрэнсисом Нганну.

«В этой ситуации мне интересен сам бой, а не финансовая составляющая, потому что это другой уровень медийки.

Конечно, гонорар нужен. Мы пока еще это не обсуждали, поймем для себя что и как. Ждем ответа от Фрэнсиса. Финансы – это одно, а медиа – другая история.

Это будет большой и громкий бой, если Нганну примет его. Поединок на данном этапе интересен, я думаю, всем. После ухода из UFC дебют в боксе со мной – это хорошо.

Знаю, что Анатолий Сульянов хотел свести Фрэнсиса Нганну и Тимура Слащинина. Я думаю, что Нганну просто снесет Слащинина. В моем случае я снесу Фрэнсиса», – сказал Асбаров.

Глава Hardcore Boxing предложил Нганну 3 млн долларов за один бой в Дубае против Сослана Асбарова

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5 комментариев

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Арни Терминатор
Незнаю, незнаю ,если только убеганием на ринге Асбаров возмет.
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inmotion
Ответ j30
здесь не идет речь о постоянном контракте с хардкор , это разовый бой в дубае почему нет? асбаров очень сильный боксер который многих топов своего веса в мире побьет , он вполне может и нганну победить
Так о чём и речь - может победить. И кому нужен тогда будет Нганну? Как продавать бои с Фьюри или Уайльдером, если он проиграет ноунейму )
«Нераспечатанный» Фрэнсис стоит сильно дороже.
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Иса Умаров
Сослан уже послан!
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j30
Ответ Аслан Ильясов
Что за бред я только что прочитал? Они там всерьёз предполагают, что Нганну уйдя из UFC примет бой с ноунеймом? Он ушёл только ради боя с Фьюри, и наш колхоз его точно не интересует.
здесь не идет речь о постоянном контракте с хардкор , это разовый бой в дубае почему нет? асбаров очень сильный боксер который многих топов своего веса в мире побьет , он вполне может и нганну победить
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Аслан Ильясов
Что за бред я только что прочитал? Они там всерьёз предполагают, что Нганну уйдя из UFC примет бой с ноунеймом? Он ушёл только ради боя с Фьюри, и наш колхоз его точно не интересует.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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