Сослан Асбаров – о бое с Нганну: «Я снесу Фрэнсиса»

Российский боец Сослан Асбаров высказался о желании босса Hardcore FC Анатолия Сульянова организовать бой с ушедшим из тяжеловесом Фрэнсисом Нганну.

«В этой ситуации мне интересен сам бой, а не финансовая составляющая, потому что это другой уровень медийки.

Конечно, гонорар нужен. Мы пока еще это не обсуждали, поймем для себя что и как. Ждем ответа от Фрэнсиса. Финансы – это одно, а медиа – другая история.

Это будет большой и громкий бой, если Нганну примет его. Поединок на данном этапе интересен, я думаю, всем. После ухода из UFC дебют в боксе со мной – это хорошо.

Знаю, что Анатолий Сульянов хотел свести и . Я думаю, что Нганну просто снесет Слащинина. В моем случае я снесу Фрэнсиса», – сказал Асбаров.

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