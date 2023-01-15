Глава Hardcore Boxing предложил Нганну 3 млн долларов за один бой в Дубае против Сослана Асбарова

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Фрэнсис Нганну Сослан Асбаров Анатолий Сульянов Hardcore Boxing Бокс/MMA/UFC

Глава Hardcore Boxing Анатолий Сульянов предложил Фрэнсису Нганну контракт на один бой в его промоушене.

Ранее Нганну покинул UFC, не став продлевать контракт, и оставил пояс в тяжелом весе.

«У нас сегодня хорошие новости – Фрэнсис Нганну наконец покинул UFC.

Так что, Фрэнсис, у меня есть для тебя предложение – три миллиона долларов за один бой в Hardcore Boxing 18 марта в Дубае против моего чемпиона в тяжелом весе Сослана Асбарова.

Мы уже отправили контракт твоему менеджеру и ждем от вас ответа, парни. Давайте сделаем это!» – сказал Сульянов.

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2 комментария

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BEGEMOT22
Крутое предложение, но вряд ли оно устроит Нганну
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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