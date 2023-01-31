Холлоуэй и Аллен возглавят турнир UFC Fight Night 222 (ESPN)

и Арнольд Аллен проведут бой на турнире UFC Fight Night 222. Турнир пройдет в ночь на 16 апреля в Лас-Вегасе (Невада).

«Возвращение «Благословенного». И большой для Арнольда Аллена. Согласно источникам, UFC заканчивает разработку боя Холлоуэя против Аллена, который возглавит турнир UFC Fight Night 15 апреля», – написал журналист Бретт Окамото в соцсетях.

Холлоуэй последний раз дрался летом 2022 года, разгромно проиграв по очкам . Арнольд же идет на серии из 10 побед в UFC.

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