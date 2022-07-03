Алекс Волкановски: «Хочу подраться с Оливейрой, потому что это более громкий бой, чем с Махачевым»

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Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски сообщил о намерении провести бой с экс-чемпионом в легком дивизионе Чарльзом Оливейрой.

«Я бы хотел подраться с Чарльзом, потому что это более громкий бой. Давайте на чистоту, он чемпион.

Но если Ислам Махачев победит Оливейру, когда я буду залечивать свои травмы, то я буду драться с Исламом.

Кто бы ни был чемпионом в легком весе, я буду с ним драться. Я хочу еще один блестящий пояс на своем плече», – сказал Волкановски.

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