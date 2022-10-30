Аллен не считает, что заслужил бой с Волкановски: «Претенденты должны заявлять о себе не победами из-за травмы»

Теги полулегкий вес UFC Алекс Волкановски Келвин Каттар Арнольд Аллен Бокс/MMA/UFC

Топовый полулегковес UFC Арнольд Аллен заявил, что не будет просить промоушен дать ему титульный бой с Алексом Волкановски.

Англичанин, одолевший Келвина Каттара, считает, что не заслужил поединок за пояс из-за того, что он победил благодаря травме оппонента.

«Да, я разочарован. Волкановски говорит, что претенденты должны как-то заявить о себе, но это должна быть уж точно не победа из-за травмы.

Так что титульный бой после такого я точно не могу просить. Возможно за «временный» пояс дадут побиться», – сказал Арнольд после боя.

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