Арнольд Аллен – о поражении Холлоуэя: «Видимо, предыдущие войны настигают его»

Рейтинговый полулегковес UFC Арнольд Аллен отреагировал на сокрушительное поражение в поединке против .

По мнению англичанина, причиной спада в карьере гавайца могут служить яркие бои в прошлом, в которых Макс получал урон.

«Алекс Волкановски, кажется, становится лучше с каждым боем, Макс был слишком медленным, и, может быть, эти предыдущие войны настигают его? Интересно посмотреть, что с ними обоими будет дальше», – написал Аллен в соцсетях.

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