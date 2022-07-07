Физиев оценил шансы Волкановски в легком весе: «Этот чувак очень сильный»

Легковес UFC Рафаэль Физиев прокомментировал желание чемпиона полулегкого дивизиона подняться в весе.

— Алекс Волкановски дал понять, что хочет взять титул в легком дивизионе. Не мелковат он для этого веса? Думаю, вы с ним наверняка пересекались в Таиланде.

— Да, мы и спарринговались, и боролись. Этот чувак очень сильный. Физически сильный. Думаю, 70 кг — нормально для него. Да, габаритами чуть поменьше будет [чем бойцы легкого веса].

Но, думаю, габаритами как 70 кг выглядит примерно, своим ростом. Волкановски всех на голову в своем дивизионе. Кто бы что не говорил: «Я борец, я покажу ему то, покажу ему это». Этот чувак выше всех на голову.

Посмотри, что он сделал с Максом в последнем бою. Вышел с ним как на тренировку, поиграл. Сейчас он может или повторно драться с Ортегами, или попробовать выйти в 70 кг — это же круто, попытаться взять второй пояс.

Вдруг сможет? Думаю, это хорошее решение. Это будет интересно.

— Какие детали ты отметил бы в его бойцовской технике?

— IQ. Он очень умный боец. Подстраивается хорошо. Умеет читать.

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