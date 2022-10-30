Арнольд Аллен: «Если Волкановски ненадолго поднимется в легкий вес, то дайте мне бой за временный титул»

Топовый полулегковес UFC Арнольд Аллен предложил промоушену ввести временный титул, учитывая намерение неоспоримого чемпиона подраться за пояс в легком весе..

«Если Волкановски ненадолго отойдет, поднимется в легкий вес, то дайте мне бой за «временный» титул.

Думаю, я заслужил это. Против кого? Да плевать. Дайте мне титул. Дайте мне бой за титул», – сказал Арнольд после боя.

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