Арнольд Аллен: «Если Волкановски ненадолго поднимется в легкий вес, то дайте мне бой за временный титул»
Топовый полулегковес UFC Арнольд Аллен предложил промоушену ввести временный титул, учитывая намерение неоспоримого чемпиона Алекса Волкановски подраться за пояс в легком весе..
«Если Волкановски ненадолго отойдет, поднимется в легкий вес, то дайте мне бой за «временный» титул.
Думаю, я заслужил это. Против кого? Да плевать. Дайте мне титул. Дайте мне бой за титул», – сказал Арнольд после боя.
UFC Vegas 63: Аллен победил Каттара, Орловский проиграл Рожерио Де Лиме и другие результаты
Комментарии