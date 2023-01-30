Махачев про габариты Волкановски: «У меня преимущество в дистанции»

Теги полулегкий вес UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Алекс Волкановски UFC 287 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев рассказал о своем преимуществе перед Алексом Волкановски.

«Мы видели наглядные примеры таких боев (с низкорослыми оппонентами). У меня преимущество в дистанции. На короткой дистанции – это территория Волкановски.

А так, быть выше и крупнее – это всегда хорошо. Мне уже доводилось биться с такими невысокими бойцами.

Я дрался с парнем из Армении, когда выступал в ProFC, и он был одного телосложения с Волкановски», – сказал Махачев.

Бой Махачева и Волкановски 11 февраля возглавит UFC 287 в австралийском Перте.

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