Нейман Грейси: «Дариуш – единственный, кто может победить Махачева. Волкановски не одолеет Ислама, а у Бенеила получится»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Алекс Волкановски Нейман Грейси Бенеил Дариуш Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Боец Bellator Нейман Грейси назвал бойца, которому по силам победить чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева.

«С нетерпением ждем, когда Бенеил Дариуш подерется за титул. UFC должен предоставить ему такую возможность. Наш энтузиазм по поводу его титульника не знает границ, а все потому, что мы уверены в победе Бенеила.

Дариуш очень хорошо проявит себя в бою с Махачевым. Как по мне, он – единственный, кто может победить Ислама. Алекс Волкановски не одолеет Махачева, а у Бенеила получится», – считает Грейси.

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4 комментария

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realsila
Ответ whoisme
+1, но на самом деле и ударка и борьба у Махачева лучше. Но борьба была лучше и у Гамрота, он его даже ляху не поднял. Бенеил в межсезонье размером с Гастелума. Там сотня веса, как гоняет, хз. Короче вырубить тяжело, кинуть тоже, тычки и контроль решат в их бою.
Ты чё, когда я видел бенеила и гамрота , я офигел сразу какой большой гамрот по сравнение с ним. Реально именно этот момент заметил, Матеуш был намного крупнее
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whoisme
+1, но на самом деле и ударка и борьба у Махачева лучше. Но борьба была лучше и у Гамрота, он его даже ляху не поднял. Бенеил в межсезонье размером с Гастелума. Там сотня веса, как гоняет, хз. Короче вырубить тяжело, кинуть тоже, тычки и контроль решат в их бою.
0
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Собака хаски в маске
согласен. Алекс маленький,шансов победить Махачева у него очень мало,и откровенно говоря это мисматч.
У Бенеила шансов больше. Габариты позволяют, грепплинг навыки тоже есть. Но и он скорее всего проиграет Исламу. У Махачева был топовый Дубронкс,которого он переехал.
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+2
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Бландетто
Надеюсь, Волкановски снесет Мачахову скворечник.
+2
-8
-6
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