Нейман Грейси: «Дариуш – единственный, кто может победить Махачева. Волкановски не одолеет Ислама, а у Бенеила получится»
Боец Bellator Нейман Грейси назвал бойца, которому по силам победить чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева.
«С нетерпением ждем, когда Бенеил Дариуш подерется за титул. UFC должен предоставить ему такую возможность. Наш энтузиазм по поводу его титульника не знает границ, а все потому, что мы уверены в победе Бенеила.
Дариуш очень хорошо проявит себя в бою с Махачевым. Как по мне, он – единственный, кто может победить Ислама. Алекс Волкановски не одолеет Махачева, а у Бенеила получится», – считает Грейси.
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У Бенеила шансов больше. Габариты позволяют, грепплинг навыки тоже есть. Но и он скорее всего проиграет Исламу. У Махачева был топовый Дубронкс,которого он переехал.