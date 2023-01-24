Нейман Грейси: «Дариуш – единственный, кто может победить Махачева. Волкановски не одолеет Ислама, а у Бенеила получится»

Боец Bellator Нейман Грейси назвал бойца, которому по силам победить чемпиона в легком весе .

«С нетерпением ждем, когда подерется за титул. UFC должен предоставить ему такую возможность. Наш энтузиазм по поводу его титульника не знает границ, а все потому, что мы уверены в победе Бенеила.

Дариуш очень хорошо проявит себя в бою с Махачевым. Как по мне, он – единственный, кто может победить Ислама. не одолеет Махачева, а у Бенеила получится», – считает Грейси.

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