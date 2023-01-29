Исмаилов считает Махачева фаворитом в бою с Волкановски: «Алекс не вывезет в физическом плане»

Российский боец смешанного стиля поделился мыслями о грядущем поединке за титул UFC в легком весе между и .

Напомним, что бой возглавит турнир 284, который пройдет в Перте (Австралия) 11 февраля.

«Во-первых, Волкановски проигрывает по габаритам. Это значит, что Исламу будет легче бороться, переводить, удерживать.

Я считаю, что для Волкановски это плохой вызов. Мне кажется, что в физическом плане он не вывезет с Махачевым», – сказал Исмаилов.

Исмаилов – о бое с Хабибом: «Однозначно бы не принял. А что там по деньгам было бы?»

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