Исмаилов считает Махачева фаворитом в бою с Волкановски: «Алекс не вывезет в физическом плане»

Теги UFC Ислам Махачев Магомед Исмаилов Алекс Волкановски UFC 284 Бокс/MMA/UFC

Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов поделился мыслями о грядущем поединке за титул UFC в легком весе между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски.

Напомним, что бой возглавит турнир UFC 284, который пройдет в Перте (Австралия) 11 февраля.

«Во-первых, Волкановски проигрывает по габаритам. Это значит, что Исламу будет легче бороться, переводить, удерживать.

Я считаю, что для Волкановски это плохой вызов. Мне кажется, что в физическом плане он не вывезет с Махачевым», – сказал Исмаилов.

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3 комментария

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Комнатный Герой💪
Хабибу подарили пояс с риелтором, Махачеву дарят с коротышкой🤦🏻‍♂️ Это насколько надо быть упоротым что бы видеть в Алексе равного Махачу соперника? Помню как дрыща Барбозу перед Хабибом преподносили как лучшего ударника UFC!!! UFC cнимали крутейшие промо ролики и народ поверил что он способен одолеть Хабу😂 Дальше все видели как Хабиб подтёрся Барбозой как туалетной бумагой. Так и Порте и с Гейтджи... Теперь думают что хоббит Ислама пройдёт🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
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Вася Енотов
Ответ Мама Живанилда
А что не так с физикой у Волка? Бороться может и не умеет, но с физикой все в порядке
Всё нормально у него и с кардио и с борьбой.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мама Живанилда
А что не так с физикой у Волка? Бороться может и не умеет, но с физикой все в порядке
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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