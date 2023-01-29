Бетербиев – о Биволе: «Я хочу бой с ним»

Теги полутяжелый вес Артур Бетербиев Дмитрий Бивол бокс Бивол - Бетербиев Бокс/MMA/UFC

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версиям IBF, WBO и WBC Артур Бетербиев заявил, что хочет провести бой за титул абсолютного чемпиона мира против Дмитрия Бивола.

«Я думаю, эта работа будет намного приятнее, чем другая. Имею в виду, я хочу бой с Биволом. Сейчас на кону этого боя все. На кону будут четыре пояса, это будет очень хороший бой.

Стану ли я абсолютным чемпионом? Мы этого не знаем. Лучше ли я Бивола? Мы узнаем это только после боя», – сказал Бетербиев.

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16 комментариев

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Оскар Муравьев
Бивол бетербиев в сентябре было бы мего круто... Никакой канала не нужен и калума Смит... Они должны выяснить кто абсолют оба не битых боксера
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hett
Ай вонт ту хим
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sfrrrR
Ответ АРХАТ
Биволу главное не пропустить и забёрет бой, не повторить ошибки Гвоздика.
Какие-то секреты Полишинеля раздаёшь...

И вообще, на твой "совет" дал когда-то ответ Тайсон, когда один из журналистов спросил планах его соперника маневрировать, наносить удары и убегать, чтобы таким образом победить: "План есть у каждого. До тех пор, пока не пропускаешь удар в челюсть"
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Andrey Happy
Zа Нашего парня! ✊
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-3
-3
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Оскар Муравьев
БТР нужен бой с биволом за наследие и на пенсию
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Оскар Муравьев
Ответ Аккайын Жасов
Как вариант - поднять капусты с Канело, и потом уже Бивол(с ним же уже 50/50 по шансам)
У бтра осталось 1-2 боя потом пенсия он сам это понимает... Возраст о себе дает знать.. А быть старым мешком вроде гены он не хочет
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Оскар Муравьев
Ответ Аккайын Жасов
Как вариант - поднять капусты с Канело, и потом уже Бивол(с ним же уже 50/50 по шансам)
Канело в мае дерется с райдером а потом хочет реванш с Димой.. Так что БТР никак не сможет встретиться с канело
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Said Saidov
Бивол его переедет и не почувствует. Уж очень хороший бокс у него. А бтр уже сдаёт. Даже по этому поединку видно было.
+3
-1
+2
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Евгений Величко
Ответ АРХАТ
Биволу главное не пропустить и забёрет бой, не повторить ошибки Гвоздика.
Гвоздик плохо готов был. После 5 раунда, не пропустив сильных ударов, еле на ногах стоял.
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Serge Mikz
Бой с биволом сейчас неактуальный, возможно через 2 или 3 года проведут. Для бивола ближайшее время выгоднее 1 или 2 боя с канело провести
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Т Исмаил.
Ответ ZamoRano
Староваь он уже, сегодня это заметно было, думаю бивол переедет его.
сегодня в 6 раунде он по ударам перебил ярда 26-14,переехал молодого,ровесника димы,а если в стиле Димы сушить бой,он так сможет до 70 .
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Аккайын Жасов
Ответ Оскар Муравьев
Все по факту по сути последняя надежда на этот бой учитывая возраст бтра... Хорошо бы осенью договориться о бое
Как вариант - поднять капусты с Канело, и потом уже Бивол(с ним же уже 50/50 по шансам)
0
-1
-1
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Оскар Муравьев
Главное чтоб арум и херн хотели. Что очень вряд ли
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АРХАТ
Биволу главное не пропустить и забёрет бой, не повторить ошибки Гвоздика.
+1
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ZamoRano
Староваь он уже, сегодня это заметно было, думаю бивол переедет его.
+3
-2
+1
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Оскар Муравьев
Все по факту по сути последняя надежда на этот бой учитывая возраст бтра... Хорошо бы осенью договориться о бое
+2
0
+2
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