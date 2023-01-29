Бетербиев – о Биволе: «Я хочу бой с ним»
Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версиям IBF, WBO и WBC Артур Бетербиев заявил, что хочет провести бой за титул абсолютного чемпиона мира против Дмитрия Бивола.
«Я думаю, эта работа будет намного приятнее, чем другая. Имею в виду, я хочу бой с Биволом. Сейчас на кону этого боя все. На кону будут четыре пояса, это будет очень хороший бой.
Стану ли я абсолютным чемпионом? Мы этого не знаем. Лучше ли я Бивола? Мы узнаем это только после боя», – сказал Бетербиев.
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И вообще, на твой "совет" дал когда-то ответ Тайсон, когда один из журналистов спросил планах его соперника маневрировать, наносить удары и убегать, чтобы таким образом победить: "План есть у каждого. До тех пор, пока не пропускаешь удар в челюсть"