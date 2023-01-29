Бетербиев – о Биволе: «Я хочу бой с ним»

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версиям IBF, WBO и WBC Артур Бетербиев заявил, что хочет провести бой за титул абсолютного чемпиона мира против .

«Я думаю, эта работа будет намного приятнее, чем другая. Имею в виду, я хочу бой с Биволом. Сейчас на кону этого боя все. На кону будут четыре пояса, это будет очень хороший бой.

Стану ли я абсолютным чемпионом? Мы этого не знаем. Лучше ли я Бивола? Мы узнаем это только после боя», – сказал Бетербиев.

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