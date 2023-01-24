Бивол про вызов Бетербиева: «Нет смысла давать ответную реакцию»

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол отреагировал на интервью , в котором тот заявил, что ему нужен бой против Бивола.

«Мне нет смысла давать ответную реакцию. Это больше организационный момент, я и так давно знаю, что он хочет этот бой, и я этот бой хочу, но сейчас вызывать его – это бессмысленно.

Как бы мы друг друга не вызывали, без человека, какой-то организации, которая хочет купить этот бой, мы просто будем дальше вызывать друг друга. Нужно, чтобы была какая-то организация», – сказал Бивол.

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