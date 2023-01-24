Бивол про вызов Бетербиева: «Нет смысла давать ответную реакцию»

Теги полутяжелый вес Артур Бетербиев Дмитрий Бивол бокс Бокс/MMA/UFC

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол отреагировал на интервью Артура Бетербиева, в котором тот заявил, что ему нужен бой против Бивола.

«Мне нет смысла давать ответную реакцию. Это больше организационный момент, я и так давно знаю, что он хочет этот бой, и я этот бой хочу, но сейчас вызывать его – это бессмысленно.

Как бы мы друг друга не вызывали, без человека, какой-то организации, которая хочет купить этот бой, мы просто будем дальше вызывать друг друга. Нужно, чтобы была какая-то организация», – сказал Бивол.

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7 комментариев

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Aslan 233
Нет смысла давать реакцию... вот когда Битеру будет за 40 тогда подумаю дать реакцию или нет...
0
-2
-2
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Aslan 233
Ответ 1. FC Köln
Очень адекватно)
Очень даже адекватно давать заднюю... простым языком дал заднюю
0
-7
-7
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hvmr5rgxz5
Скоро Бетербиеву будет 40, вот тогда можно подумать о бое
+1
-2
-1
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Саламбек Алаев
Щас из вас одного потушат и плакал наш абсолют
+2
-1
+1
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gy9ndsyp55
Бивол, в последнее время, занят мексиканскими мешками
+15
0
+15
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1. FC Köln
Очень адекватно)
+10
0
+10
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Оскар Муравьев
Вообщем боя не будет так и будут мешков британских околачивать
+4
-6
-2
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