Цзю – о бое Бетербиева и Бивола: «Бить надо чужих. Поговорка «бей своих, чтобы чужие боялись» не работает»

Бывший чемпион мира по боксу прокомментировал ситуацию с возможным проведением боя за абсолютное чемпионство в полутяжелом весе между и .

«Я бы не хотел, чтобы наши боксеры проводили поединок между собой. Бить надо чужих. Поговорка «бей своих, чтобы чужие боялись» не работает. Но наверняка кто‑то из них хотел бы стать лучшим в своей категории, поэтому, может быть, бой и состоится», – сказал Цзю.

Сейчас Бетербиев идет на беспроигрышной серии 19-0 (все победы – нокаутом), Бивол – на 21-0.

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