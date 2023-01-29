Цзю – о бое Бетербиева и Бивола: «Бить надо чужих. Поговорка «бей своих, чтобы чужие боялись» не работает»

Теги Константин Цзю Артур Бетербиев Дмитрий Бивол бокс Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион мира по боксу Константин Цзю прокомментировал ситуацию с возможным проведением боя за абсолютное чемпионство в полутяжелом весе между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

«Я бы не хотел, чтобы наши боксеры проводили поединок между собой. Бить надо чужих. Поговорка «бей своих, чтобы чужие боялись» не работает. Но наверняка кто‑то из них хотел бы стать лучшим в своей категории, поэтому, может быть, бой и состоится», – сказал Цзю.

Сейчас Бетербиев идет на беспроигрышной серии 19-0 (все победы – нокаутом), Бивол – на 21-0.

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18 комментариев

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Олег Грачёв
Ответ Егор Крид58
У него отец Молдован, а мама корейка
Если мама - корейка, то папа – окорок
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DanaWhite
Ответ Александр Степанов
Будучи австралийцем)
Есть такая родина Россия) в ней хорошо когда денеК дают много, а так можно и за других попрыгать
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DanaWhite
Ответ Оскар Муравьев
От роспаспорта он не отказался у него двойное гражданство как и у многих наших чинуш и спорсменов
Родина может быть одна, а паспортов много.
Много слов на эту тему, лучше в таком случае выходить без всего
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Егор Крид58
Ответ Олег Грачёв
Бивол хотя бы раз был в Молдове? Или мб говорит на молдавском? Или выходил на бой с флагом Молдовы? Такой же молдаванин, как вы — саудит
У него отец Молдован, а мама корейка
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rastafarai
Прости, но я не вижу здесь наших боксеров...
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Олег Грачёв
Ответ Егор Крид58
Цзю рассуждает о бое Канадца и Молдованина
Бивол хотя бы раз был в Молдове? Или мб говорит на молдавском? Или выходил на бой с флагом Молдовы? Такой же молдаванин, как вы — саудит
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-1
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Evgeniy 8
В первую очередь речь идёт о бое двух сильнейший боксёрах дивизиона, за все пояса, за звание абсолютного чемпиона. В таком контексте куда важнее личности боксёров, их навыки и тд., а не какие у них паспорта.
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Александр Степанов
Ответ Егор Крид58
Цзю рассуждает о бое Канадца и Молдованина
Будучи австралийцем)
+8
0
+8
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Оскар Муравьев
Это спорт оба небитых и лучшие в своем весе... Поэтому они должны выяснить кто лучше
+2
0
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Оскар Муравьев
Ответ DanaWhite
Так он канадец. Можно еще австралийцев
От роспаспорта он не отказался у него двойное гражданство как и у многих наших чинуш и спорсменов
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-3
-3
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Оскар Муравьев
Ответ Егор Крид58
Цзю рассуждает о бое Канадца и Молдованина
Ну у обоих есть роспаспорт ) бивол постоянно в Питере вообще живет...
+1
-2
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Вадим Сидоров
Он друзья?)
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Андрей Сергеев
Костя, успокойся, они не из Австралии
+7
-1
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mister1
Ответ Егор Крид58
Ковалева оба вынесут!
Ковалев отправлял в нокдаун Уорда! А Уорд это Мейвезер на максималках, просто не такой популярный.
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-2
-2
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Егор Крид58
Ответ mister1
Пусть дерутся, а победитель дерется с Ковалевым за звание абсолюта
Ковалева оба вынесут!
+1
-2
-1
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Егор Крид58
Цзю рассуждает о бое Канадца и Молдованина
+12
-5
+7
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mister1
Пусть дерутся, а победитель дерется с Ковалевым за звание абсолюта
+1
-2
-1
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DanaWhite
Так он канадец.
Можно еще австралийцев
+9
-1
+8
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