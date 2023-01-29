Цзю – о бое Бетербиева и Бивола: «Бить надо чужих. Поговорка «бей своих, чтобы чужие боялись» не работает»
Бывший чемпион мира по боксу Константин Цзю прокомментировал ситуацию с возможным проведением боя за абсолютное чемпионство в полутяжелом весе между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.
«Я бы не хотел, чтобы наши боксеры проводили поединок между собой. Бить надо чужих. Поговорка «бей своих, чтобы чужие боялись» не работает. Но наверняка кто‑то из них хотел бы стать лучшим в своей категории, поэтому, может быть, бой и состоится», – сказал Цзю.
Сейчас Бетербиев идет на беспроигрышной серии 19-0 (все победы – нокаутом), Бивол – на 21-0.
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