Фьюри – Усику: «Я пузатый, а пузяки едят кроликов»

Теги тяжелый вес Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Усик - Фьюри Бокс/MMA/UFC

Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри обратился к обладателю поясов WBA, WBO и IBF Александру Усику.

«Я пузатый, а большие пузяки едят кроликов. Вот что я собираюсь сделать, – съесть его. Давай сперва проведем бой.

Нет смысла говорить друг другу гадости, пока бой не анонсирован. Когда мы договоримся, тогда и начнем говорить», – сказал Фьюри.

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