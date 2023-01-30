Фьюри – Усику: «Я пузатый, а пузяки едят кроликов»

Чемпион WBC в тяжелом весе обратился к обладателю поясов WBA, WBO и IBF Александру Усику.

«Я пузатый, а большие пузяки едят кроликов. Вот что я собираюсь сделать, – съесть его. Давай сперва проведем бой.

Нет смысла говорить друг другу гадости, пока бой не анонсирован. Когда мы договоримся, тогда и начнем говорить», – сказал Фьюри.

Хрюнов про бой Усик – Фьюри: «Он завершится победой Тайсона. Они в разном душевном состоянии»

Усик – Фьюри: «Пузо, посмотри, что я кушаю. Ты следующий»